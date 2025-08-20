Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Nuray Sayarı eşiyle arasındaki yaş farkına açıklık getirdi

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle evlenen astrolog Nuray Sayarı, bu sefer ise eşiyle olan yaş farkı iddiaları sebebiyle konuşulmaya başlandı. Eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına cevap veren Sayarı, "Ben 52, kocam 50 yaşında. Mantık değil aşk evliliği yaptım. Bizi çekemeyen anten değil, uydu taksın" dedi.

GİRİŞ:
20.08.2025
20.08.2025
saat ikonu 12:29

Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta Almanya'da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğündeki gelinliği çok konuşulan Nuray Sayarı, son olarak ise eşiyle arasındaki yaş farkı hakkında yorum yapanlara cevap verdi.

NURAY SAYARI'YI SİNİRLENDİREN YAŞ İDDİASI

54 yaşındaki Sayarı, tercih ettiği gelinliğiyle gecesinin en çok konuşulan ismi olmuştu. O gün "Eşim öyle kolay kolay beğenmez, eşim beğendiyse tamam" sözleriyle dikkat çekmişti.

Nuray Sayarı eşiyle arasındaki yaş farkına açıklık getirdi

Şimdilerde Alaçatı'da balayında olan Nuray Sayarı, bu kez eşiyle arasındaki yaşın çok konuşulmasına tepki göstererek; "Ben 52, kocam 50 yaşında. Kadın erkekten büyük olursa zengin olur derler. Mantık evliliği değil, evliliği yaptım. Bizi çekemeyen anten değil, uydu taksın. Biz aşkımızla destan yazdık" dedi.

Nuray Sayarı eşiyle arasındaki yaş farkına açıklık getirdi

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır.

Nuray Sayarı eşiyle arasındaki yaş farkına açıklık getirdi
