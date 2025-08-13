Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Selim Selçuk hayatını kaybetti

Bestekâr Münir Nurettin Selçuk'un oğlu baterist Selim Selçuk, 69 yaşında hayatını kaybetti. Müzik dünyasının duayen isimleri de arkadaşlarının vefatı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Selim Selçuk hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 12:23

Selim Selçuk'tan acı haber geldi. Aynı zamanda merhum Timur Selçuk'un da kardeşi olan Selim Selçuk'un vefat ettiği öğrenildi.

SELİM SELÇUK HAYATINI KAYBETTİ

Timur Selçuk'un kardeşi Selim Selçuk ilk kez 11 yaşında çıktığı sahneden uzun yıllar inmedi. Selim Selçuk bugün ise 69 yaşında hayatını kaybetti.

Selim Selçuk hayatını kaybetti

Müzik eleştirmeni ve yazar Naim Dilmener; "Selim Selçuk, aramızdan ayrılmış. Gelmiş geçmiş en iyi müzisyenlerdendi. Aykırı ve mükemmelliyetçiydi. Kaybının telafisi mümkün değil ama yaptıkları, birlikte çalıştıklarına öğrettikleri ile müziğimizin önünde yeni yollar açmaya devam etmesini dilerim" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.

Selim Selçuk hayatını kaybetti

SELİM SELÇUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selim Selçuk 1956’da İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. Ağabeyi Timur Selçuk ile ortak yazdığı beste "Bugün Yarın ve Daima" önce Fransa’da sonra da Türkiye’de yayınlandı. Stüdyo müzisyeni olarak da çalıştı ve İstanbul Gelişim Orkestrası’na girdi. 1975 Türkiye finalinde Festival Orkestrası’nda yer aldı. Devlet Güzel Sanatları Akademisi heykel bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Devlet Konservatuarı’na girdi.

Selim Selçuk hayatını kaybetti
ETİKETLER
#ölüm
#müzisyen
#eurovision
#türk müziği
#Beştepe Millet Sergi Salonu
#Selim Selçuk
#Timur Selçuk
#Avrupa Şarkı Yarışması
#Selim Selçuk
#Timur Selçuk
#Besteci
#Devlet Türk Müziği Konservatuarı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.