Selim Selçuk hayatını kaybetti

Selim Selçuk'tan acı haber geldi. Aynı zamanda merhum müzisyen Timur Selçuk'un da kardeşi olan Selim Selçuk'un vefat ettiği öğrenildi.

SELİM SELÇUK HAYATINI KAYBETTİ

Timur Selçuk'un kardeşi Selim Selçuk ilk kez 11 yaşında çıktığı sahneden uzun yıllar inmedi. Selim Selçuk bugün ise 69 yaşında hayatını kaybetti.

Müzik eleştirmeni ve yazar Naim Dilmener; "Selim Selçuk, aramızdan ayrılmış. Gelmiş geçmiş en iyi müzisyenlerdendi. Aykırı ve mükemmelliyetçiydi. Kaybının telafisi mümkün değil ama yaptıkları, birlikte çalıştıklarına öğrettikleri ile müziğimizin önünde yeni yollar açmaya devam etmesini dilerim" sözleriyle, üzüntüsünü dile getirdi.

SELİM SELÇUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selim Selçuk 1956’da İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. Ağabeyi Timur Selçuk ile ortak yazdığı beste "Bugün Yarın ve Daima" önce Fransa’da sonra da Türkiye’de yayınlandı. Stüdyo müzisyeni olarak da çalıştı ve İstanbul Gelişim Orkestrası’na girdi. 1975 Eurovision Türkiye finalinde Festival Orkestrası’nda yer aldı. Devlet Güzel Sanatları Akademisi heykel bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Devlet Türk Müziği Konservatuarı’na girdi.