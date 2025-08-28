Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Magazin
Taciz ifşaları bir bir geliyor! Melek Mosso da ilk kez açıkladı

Ünlüler dünyasında taciz ifşaları bir bir gelmeye devam ederken, Melek Mosso da tacize uğradığını belirterek, "Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım" dedi.

Taciz ifşaları bir bir geliyor! Melek Mosso da ilk kez açıkladı
Son günlerde ifşalarıyla çalkalanıyor. İlk olarak oyuncu Doğa Lara Akkaya'nın Tyanç Ayaydın hakkındaki iddiaları gündem olurken, diğer oyunculardan da peş peşe iddialar geldi. Son olarak da tacize uğradığını belirterek uzun bir yazı paylaştı.

MELEK MOSSO'DAN TACİZ İFŞASI GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Melek Mosso, "Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı. Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç)" sözleriyle yaşadığı korkunç durumun üzerinden bıraktığı etkiyi paylaştı.

Taciz ifşaları bir bir geliyor! Melek Mosso da ilk kez açıkladı

Uğradıkları tacizleri anlatanları tebrik eden Melek Mosso sözlerinin devamında ise; Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar. Çünkü yalnız değilsin." dedi.

Taciz ifşaları bir bir geliyor! Melek Mosso da ilk kez açıkladı

MELEK MOSSO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1988 Kayseri doğumlu Melek Mosso, Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Taciz ifşaları bir bir geliyor! Melek Mosso da ilk kez açıkladı

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

#sosyal medya
#taciz
#korku
#Melek Mosso
#Istismara Karşı Duruş
#Cesaret
#Kadın Dayanışması
#Magazin
