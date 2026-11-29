Çocukluk çağında sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan solunum yolu alerjileri, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Polen, ev tozu akarları, küf mantarları ve hayvan tüyleri gibi çeşitli çevresel etkenler, hassas bünyeye sahip çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bu durum özellikle burun ve akciğerleri etkileyerek öksürük, hapşırma, burun akıntısı ve nefes alma güçlüğü gibi şikâyetlerle kendini gösterebiliyor.

HER GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK ENFEKSİYON DEĞİL

Çocuklarda uzun süre devam eden öksürük, ailelerin en sık karşılaştığı şikâyetlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle gece saatlerinde, sabaha karşı veya fiziksel aktivite sonrasında artan öksürük, solunum yolu alerjilerinin belirtilerinden biri olabilir. Bazı çocuklarda öksürüğe hırıltılı solunum, göğüste sıkışma ve nefes darlığı da eşlik edebiliyor.

Alerjik astımda hava yolları çeşitli tetikleyicilere karşı hassasiyet gösterebiliyor. Bu hassasiyet sonucunda hava yollarında daralma ve iltihabi süreçler meydana gelebiliyor. Çocuk özellikle koştuğunda, güldüğünde, ağladığında veya soğuk havaya maruz kaldığında öksürük nöbetleri yaşayabiliyor. Öksürüğün sürekli tekrarlaması, haftalarca devam etmesi ya da belirli ortamlarda artması durumunda yalnızca enfeksiyon ihtimaline odaklanılmaması gerekiyor. Çocuğun şikâyetlerinin bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor.

SÜREKLİ HAPŞIRMA VE BURUN TIKANIKLIĞINA DİKKAT

Solunum yolu alerjilerinin önemli belirtilerinden biri de alerjik rinittir. Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen bu rahatsızlık, burun iç yüzeyinin alerjenlere karşı tepki vermesiyle ortaya çıkıyor.

Alerjik rinit yaşayan çocuklarda şu belirtiler görülebiliyor:

• Peş peşe hapşırma nöbetleri

• Şeffaf ve sulu burun akıntısı

• Sürekli burun tıkanıklığı

• Burun, damak ve boğazda kaşıntı

• Gözlerde sulanma ve kaşıntı

• Geniz akıntısına bağlı boğaz temizleme ihtiyacı

Bu belirtiler bazı çocuklarda mevsimsel olarak ortaya çıkarken bazılarında yıl boyunca devam edebiliyor. Özellikle sabah saatlerinde artan hapşırma ve burun akıntısı, ev ortamında belirginleşen şikâyetler veya belirli hayvanlarla temas sonrasında başlayan yakınmalar alerji açısından değerlendirilmesi gereken durumlar arasında bulunuyor.

ALERJİK ASTIMIN İLK İŞARETLERİ NELER?

Alerjik astım, çocukların solunum yollarında hassasiyet ve daralmayla seyreden bir hastalık tablosudur. Her çocukta aynı belirtiler görülmeyebilir. Bazı çocuklarda yalnızca kuru öksürük ön plandayken bazılarında hırıltı, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi ortaya çıkabiliyor.

Özellikle gece uykudan uyandıran öksürük, koşarken çabuk yorulma, oyun sırasında nefes nefese kalma ve sık tekrarlayan hırıltılı solunum ailelerin gözlemlemesi gereken belirtiler arasında yer alıyor. Çocuğun sık sık bronşit veya benzeri solunum yolu enfeksiyonu tanısı alması da şikâyetlerin ayrıntılı değerlendirilmesini gerektirebilir. Bununla birlikte her tekrarlayan öksürük ya da hırıltının alerjik astım anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Doğru tanı için çocuğun öyküsü, muayenesi ve gerekli görülen testler birlikte değerlendirilmelidir.

EV TOZU, POLEN VE HAYVAN TÜYLERİ TETİKLEYEBİLİR!

Çocuklarda solunum yolu alerjilerini tetikleyen pek çok çevresel etken bulunuyor. Bunların başında ev tozu akarları, polenler, küf mantarları ve hayvanların deri döküntüleri geliyor. Ev tozu akarları özellikle yatak, yastık, yorgan, halı ve kumaş kaplı eşyalarda bulunabiliyor. Polenler ise ilkbahar ve yaz aylarında açık havada daha yoğun hale gelebiliyor. Nemli ve yeterince havalandırılmayan alanlarda gelişebilen küf mantarları da hassas çocuklarda alerjik yakınmaları artırabiliyor.

Sigara dumanı, hava kirliliği, yoğun kokular ve temizlik ürünlerinden kaynaklanan tahriş edici maddeler de solunum yolu şikâyetlerini kötüleştirebiliyor. Bu maddelerin tamamı alerjen olmasa da hassas hava yollarını etkileyebiliyor.

ALERJİ TANISI NASIL KONULUYOR?

Çocuklarda solunum yolu alerjisi tanısı konulurken öncelikle şikâyetlerin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü ve hangi ortamlarda arttığı araştırılıyor. Aileden alınan ayrıntılı öykünün ardından fizik muayene gerçekleştiriliyor.

Hekimin gerekli görmesi halinde deri prick testi veya kanda alerjene özgü IgE ölçümü yapılabiliyor. Bu testler çocuğun hangi maddelere karşı duyarlılık geliştirmiş olabileceğini belirlemeye yardımcı oluyor. Astım şüphesi bulunan ve yaşına uygun çocuklarda solunum fonksiyon testi de uygulanabiliyor.

Ancak alerji testinde bir maddeye karşı duyarlılık saptanması, tek başına çocuğun o maddeye bağlı hastalığı olduğunu göstermiyor. Test sonuçlarının çocuğun belirtileri ve muayene bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

AİLELER HANGİ ÖNLEMLERİ ALABİLİR?

Solunum yolu alerjilerinde öncelikli adımlardan biri, çocuğun şikâyetlerini artıran etkenlerin belirlenmesi ve mümkün olduğunca bu etkenlerden uzak tutulmasıdır. Ev ortamının düzenli havalandırılması, nem ve küf oluşumunun önlenmesi, sigara dumanına maruziyetin engellenmesi ve yatak odasının temiz tutulması önem taşıyor.

NEFES DARLIĞI VARSA BEKLEMEYİN

Çocuklarda solunum yolu alerjileri erken dönemde fark edildiğinde uygun takip ve tedaviyle kontrol altına alınabiliyor. Ancak belirgin nefes darlığı, konuşmakta güçlük, dudaklarda veya yüzde morarma, göğüste ciddi çekilmeler ya da hızla kötüleşen solunum şikâyetleri acil değerlendirme gerektiriyor. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır.



