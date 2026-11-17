Sabah uyandıktan sonra tuvalete çıkmakta zorlananlar, bağırsakları harekete geçirmek için hangi içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, aç karnına ne içmek bağırsakları çalıştırır ve tuvalete çıkmayı kolaylaştırır?

• Sabah uyanınca içilen bir bardak su, gece boyunca sıvı alınmayan vücudun su ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.

• Kahve, bazı kişilerde bağırsak kasılmalarını ve dışkılama isteğini artırabilir.

• Ilık su, özellikle sabahları sıvı tüketme alışkanlığı kazanmak açısından iyi bir seçenek olabilir.

• Erik suyu, içerdiği sorbitol sayesinde dışkının yumuşamasına ve bağırsak hareketlerinin desteklenmesine katkıda bulunabilir.

• Bitki çayları sıvı alımını artırabilir ancak her bitki çayının kabızlık üzerinde kanıtlanmış bir etkisi bulunmaz.

• İçeceklerin yanında lifli beslenmek, hareket etmek ve düzenli tuvalet alışkanlığı edinmek de bağırsak sağlığı açısından önemlidir.

SABAH İLK İŞ BİR BARDAK SU İÇMEK NE İŞE YARAR?

Sabah aç karnına su içmek, gece boyunca sıvı alınmaması nedeniyle oluşabilecek susuzluğun giderilmesine yardımcı olur. Yeterli su tüketimi, bağırsaklarda dışkının daha yumuşak kalmasını destekleyerek tuvalete çıkmayı kolaylaştırabilir.

Özellikle gün içerisinde az su içen kişilerde sıvı tüketimini artırmak kabızlık şikâyetlerinin hafiflemesine katkı sağlayabilir. Ancak yalnızca sabah bir bardak su içmenin kabızlığı tek başına ortadan kaldıracağı düşünülmemelidir.

Su tüketiminin günün tamamına yayılması ve lifli besinlerle desteklenmesi daha önemlidir. Böbrek veya kalp hastalığı nedeniyle sıvı kısıtlaması bulunan kişilerin ise su tüketimini doktor önerisine göre düzenlemesi gerekir.

KAHVE BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR MI?

Sabah kahvesi, tuvalete çıkma ihtiyacını artırabilen içecekler arasında bulunuyor. Kahvenin içerdiği kafein, bazı kişilerde bağırsak hareketlerini uyarabiliyor.

Kahve tüketiminin ardından kısa süre içerisinde tuvalet ihtiyacı hissedilmesinin nedenlerinden biri, sindirim sisteminin hareketlenmesidir. Üstelik bu etki yalnızca kafeinle açıklanmıyor; kafeinsiz kahve tüketen bazı kişilerde de benzer tepkiler görülebiliyor.

Ancak kahvenin etkisi herkes için aynı değildir. Fazla kahve tüketimi çarpıntı, mide rahatsızlığı ve uyku problemlerine yol açabileceğinden ölçülü tüketilmesi önerilir.

Özellikle aç karnına kahve içtiğinde mide yanması veya reflü şikâyeti yaşayanların bu alışkanlığı sürdürmesi doğru olmayabilir.

ILIK SU MU, LİMONLU SU MU DAHA ETKİLİ?

Sabahları ılık su içmek, güne sıvı tüketerek başlamak isteyenler için iyi bir alternatiftir. Ilık içecekler bazı kişilerde sindirim sisteminin hareketlenmesine yardımcı olabilir.

Limonlu su ise özellikle sabahları su içmeyi kolaylaştıran bir seçenektir. Ancak limon eklemenin bağırsakları doğrudan çalıştırdığına veya kabızlığı tedavi ettiğine ilişkin güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.

Bu nedenle limonlu suyu özel bir kabızlık tedavisi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Mide hassasiyeti, reflü veya diş minesinde aşınma riski bulunan kişilerin limonlu içecekleri tüketirken dikkatli olması önem taşıyor.

ERİK SUYU KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Kabızlık yaşayanların tercih edebileceği içeceklerden biri de erik suyudur. Erik, doğal olarak sorbitol adı verilen bir şeker alkolü içerir.

Sorbitol bağırsaklarda su tutulmasına yardımcı olarak dışkının yumuşamasını destekleyebilir. Bu özelliği sayesinde erik ve erik suyu, kabızlık şikâyetlerinin hafifletilmesinde yardımcı olabilir.

Ancak fazla miktarda tüketilmesi gaz, şişkinlik ve ishale neden olabilir. Şeker içeriği nedeniyle özellikle diyabet hastalarının porsiyon miktarına dikkat etmesi gerekir.

BİTKİ ÇAYLARI TUVALETE ÇIKMAYI KOLAYLAŞTIRIR MI?

Sabahları papatya, rezene veya nane çayı içmek sıvı alımını artırmaya yardımcı olabilir. Bazı kişilerde bu içecekler şişkinlik ve sindirim rahatsızlıklarının hafiflemesine katkı sağlayabilir.

Bununla birlikte bitki çaylarının tamamının bağırsakları çalıştırdığı düşünülmemelidir. Özellikle sinameki gibi uyarıcı müshil etkisi bulunan bitkilerin bilinçsiz ve uzun süreli kullanılması karın kramplarına ve ishale yol açabilir.

Bitkisel ürünlerin doğal olması, her koşulda güvenli oldukları anlamına gelmez. Düzenli ilaç kullananların ve kronik hastalığı bulunanların bu tür ürünleri tüketmeden önce sağlık uzmanına danışması gerekir.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

ABD Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK), kabızlığın önlenmesi ve hafifletilmesi için yeterli sıvı tüketiminin, lifli beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin birlikte uygulanmasını öneriyor.

Enstitünün tedavi önerilerinde, kahvaltıdan 15-45 dakika sonra tuvalete gitmeyi denemek de yer alıyor. Çünkü yemek yemek, kalın bağırsağın hareketlerini artıran doğal bir refleksi devreye sokabiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri de bağırsak alışkanlığının düzenli hale getirilmesi. Tuvalet ihtiyacını ertelememek, gün içerisinde hareket etmek ve yeterli miktarda lif tüketmek bu süreçte önem taşıyor.

Yetişkinler için günlük lif ihtiyacı genel olarak 22-34 gram arasında değişiyor. Yulaf, sebze, meyve, kuru baklagiller ve tam tahıllı besinler bu ihtiyacın karşılanmasına yardımcı oluyor.

