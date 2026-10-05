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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:23

Son yılların en meşhur menemeni! Bu tarifi bir kere öğrenirseniz bir daha vazgeçemezsiniz

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden menemen, farklı pişirme yöntemleri ve malzemeleriyle sofralarda yerini almaya devam ediyor. Özellikle domates, biber ve yumurtanın buluştuğu klasik tarif, birkaç küçük püf noktasıyla çok daha lezzetli hale gelebiliyor. İşte son dönemde öne çıkan, kıvamı ve lezzetiyle beğeni toplayan menemen tarifi...

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Son yılların en meşhur menemeni! Bu tarifi bir kere öğrenirseniz bir daha vazgeçemezsiniz
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:23

Menemen denildiğinde akla ilk olarak bol domatesli, biberli ve yumurtalı sıcak bir geliyor. Ancak lezzetli bir menemen hazırlamak için yalnızca malzemeleri tavaya eklemek yeterli değil. Domatesin suyunu ne kadar bıraktığı, biberlerin ne kadar kavrulduğu ve yumurtanın tavada ne kadar tutulduğu, ortaya çıkacak sonucun lezzetini doğrudan etkiliyor.

SON YILLARIN EN MEŞHUR MENEMENİ! 

İyi bir için öncelikle olgun ve sulu kullanmak gerekiyor. Domateslerin kabuklarını soymak tercihe bağlı olsa da daha pürüzsüz bir kıvam isteyenler domateslerin kabuklarını soyabilir. Yeşil biber ise menemene kendine özgü aromasını veren temel malzemelerden biri. Tarifte yumurtanın miktarı da damak zevkine göre değiştirilebilir. Daha yoğun tadı isteyenler yumurta sayısını artırabilir. Menemeni daha sulu sevenler ise domates miktarını biraz daha fazla kullanabilir.

Son yılların en meşhur menemeni! Bu tarifi bir kere öğrenirseniz bir daha vazgeçemezsiniz

ÖNCE BİBERLERİ İYİCE KAVURUN

Menemen hazırlarken ilk aşamada tavaya sıvı yağ veya tereyağı alınır. Ardından doğranmış biberler eklenerek orta ateşte kavrulur. Biberlerin çok fazla yakılmadan yumuşaması ve aromasını yağa bırakması önemlidir.
Bu aşamada isteyenler küçük miktarda soğan da ekleyebilir. Soğanlı veya soğansız menemen tartışması ise sofraların en bilinen lezzet tartışmalarından biri olmaya devam ediyor. Soğan tercih etmeyenler klasik biber-domates-yumurta üçlüsüyle de oldukça lezzetli bir sonuç elde edebilir.

DOMATESİ EKLERKEN ACELE ETMEYİN

Biberler yumuşadıktan sonra doğranmış veya rendelenmiş domatesler tavaya eklenir. Domateslerin suyunu bırakması için karışım birkaç dakika orta ateşte pişirilir. Menemenin lezzetli olması açısından domateslerin tamamen çiğ kalmaması gerekiyor. Ancak domatesi fazla pişirmek de taze aromasının kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle domatesler hafifçe suyunu çekene kadar pişirmek yeterli olur. Bu aşamada tuz ve isteğe göre karabiber, pul biber veya kırmızı biber eklenebilir. Acı sevenler birkaç adet acı sivri biber kullanarak menemene daha belirgin bir tat kazandırabilir.

Son yılların en meşhur menemeni! Bu tarifi bir kere öğrenirseniz bir daha vazgeçemezsiniz

YUMURTAYI EKLEDİKTEN SONRA EN ÖNEMLİ NOKTA

Domates ve biber karışımı istenilen kıvama geldikten sonra yumurtalar tavaya kırılır. Yumurtaların doğrudan tavaya kırılması yerine ayrı bir kapta hafifçe çırpılarak eklenmesi de tercih edilebilir. Yumurtayı ekledikten sonra menemenin ne kadar karıştırılacağı kıvamı belirleyen en önemli aşamalardan biridir. Yumurtanın tamamen dağılmasını isteyenler karışımı daha fazla karıştırabilir. Yumurtanın parçalarının daha belirgin olmasını isteyenler ise daha az karıştırarak pişirebilir.

Menemenin fazla kurumasını önlemek için yumurtalar tamamen katılaşmadan ocaktan almak iyi bir sonuç verir. Tavadan alındıktan sonra da sıcaklığı nedeniyle bir süre pişmeye devam edeceği unutulmamalıdır.

Son yılların en meşhur menemeni! Bu tarifi bir kere öğrenirseniz bir daha vazgeçemezsiniz

SICAK EKMEKLE SERVİS EDİN

Menemenin en güzel tamamlayıcılarından biri sıcak ve çıtır ekmektir. Hazırlanan menemen doğrudan tavada servis edilebileceği gibi servis tabağına da alınabilir. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpmek isteyenler olabilir. Pul biber ve karabiber de servis sırasında kullanılabilir. Yanında beyaz peynir, zeytin, çay ve taze ekmekle birlikte sunulduğunda özellikle hafta sonu kahvaltılarının sevilen seçeneklerinden biri haline gelir.

Son yılların en meşhur menemeni! Bu tarifi bir kere öğrenirseniz bir daha vazgeçemezsiniz

TAM KIVAMINDA MENEMEN İÇİN 5 PÜF NOKTASI

•    Domateslerin olgun ve sulu olmasına dikkat edin.
•    Biberleri domatesten önce kavurun.
•    Domatesleri yumurtadan önce suyunu biraz çektirin.
•    Yumurtaları ekledikten sonra fazla uzun süre pişirmeyin.
•    Menemeni ocaktan aldıktan sonra bekletmeden sıcak servis edin.

Son yılların en meşhur menemeni! Bu tarifi bir kere öğrenirseniz bir daha vazgeçemezsiniz

KLASİK TARİFİN EN PRATİK HALİ

4 kişilik menemen için yaklaşık 4-5 adet domates, 3-4 adet yeşil biber, 4 yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı, tuz ve isteğe bağlı baharatlar kullanılabilir. Önce biberler kavrulur, ardından domatesler eklenerek pişirilir. Domatesler kıvam aldıktan sonra yumurtalar ilave edilir ve menemen fazla kurutulmadan ocaktan alınır. Buradaki temel püf noktası, malzemelerin pişme sırasına dikkat etmek ve yumurtayı fazla pişirmemektir. Böylece domatesin suyunu kaybetmediği, yumurtanın ise yumuşak kaldığı nefis bir menemen hazırlanabilir.

Menemenin güzelliği ise tarifin kişisel damak zevkine göre kolayca değiştirilebilmesidir. Acılı, acısız, soğanlı, soğansız, peynirli veya sucuklu seçenekleri bulunan bu klasik lezzet, özellikle sıcak ekmek eşliğinde kahvaltı sofralarının favorileri arasında yer almayı sürdürüyor.
 

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ETİKETLER
#domates
#yumurta
#menemen
#biber
#kahvaltılık
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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