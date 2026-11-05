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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:58

Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? Sadece suyla yumuşacık krep

Süt kullanmadan da yumuşacık, ince ve lezzetli krepler hazırlamak mümkün. Üstelik bu pratik tarifte süt yerine yalnızca su kullanılıyor ve mutfakta kolayca bulunabilen malzemelerle kısa sürede hazırlanıyor. Kahvaltı sofralarına ve ara öğünlere uygun sütsüz krep tarifi, hafif yapısıyla süt tüketmeyenlerin de tercih edebileceği lezzetli bir alternatif sunuyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? Sadece suyla yumuşacık krep
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:58

Sütsüz krep hazırlamak için , , , ve az miktarda sıvı yağ yeterli oluyor. Doğru kıvam ve pişirme yöntemi sayesinde süt kullanılmadan da yumuşak dokulu krepler elde edilebiliyor.

•    Süt yerine oda sıcaklığında su kullanılması gerekiyor.
•    Hamurun pürüzsüz ve akışkan olması, ince krepler hazırlamayı kolaylaştırıyor.
•    Karışımın kısa süre dinlendirilmesi unun sıvıyı daha iyi çekmesine yardımcı oluyor.
•    Krep tavasının aşırı ısıtılmaması, hamurun sertleşmesini önlüyor.
•    Pişirme sırasında fazla yağ kullanmamak, kreplerin hafif kalmasını sağlıyor.

SÜTSÜZ KREP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta
1,5 su bardağı su
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz

Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? Sadece suyla yumuşacık krep

İsteğe bağlı olarak tatlı krep hazırlamak isteyenler bir miktar vanilin veya şeker de ekleyebiliyor. Ancak sade tarif, peynirli ve zeytinli gibi tuzlu kahvaltılıklarla da rahatlıkla tüketilebiliyor.

SADECE SUYLA YUMUŞACIK KREP NASIL YAPILIR?

Öncelikle yumurtalar derin bir karıştırma kabına kırılarak çırpılıyor. Ardından su ve sıvı yağ eklenerek bütün malzemelerin birbirine karışması sağlanıyor.

Un ve tuz azar azar ilave edilirken karıştırma işlemine devam ediliyor. Topaklanma oluşmaması için çırpma teli kullanılması veya karışımın kısa süre mikserden geçirilmesi öneriliyor.

Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? Sadece suyla yumuşacık krep

Hazırlanan hamurun boza kıvamından daha akışkan olması gerekiyor. Çok koyu bir hamur elde edilirse azar azar su eklenerek kıvam ayarlanabiliyor.

Hamur yaklaşık 10-15 dakika dinlendiriliyor. Bu süre, unun sıvıyı emmesine ve karışımın daha dengeli bir kıvam kazanmasına yardımcı oluyor.

Yapışmaz yüzeyli krep tavası orta ateşte ısıtılıyor. Tavanın tabanına çok az sıvı yağ sürüldükten sonra bir kepçe hamur dökülüyor.

Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? Sadece suyla yumuşacık krep

Tava hafifçe hareket ettirilerek hamurun ince bir tabaka halinde yayılması sağlanıyor. Krebin kenarları tavadan ayrılmaya başladığında diğer tarafı çevriliyor.

Her iki yüzü hafifçe renk alana kadar pişirilen krepler servis tabağına alınıyor. Diğer hamur da aynı yöntemle hazırlanarak işlem tamamlanıyor.

Dyt. Naile Berberoğlu Doğan diyetteyken krep tüketmenin mümkün olduğunu ancak porsiyon kontrolü yaparak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. 

KREPİN YUMUŞAK OLMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sütsüz krep tarifinde en önemli ayrıntılardan biri hamurun kıvamını doğru ayarlamak oluyor. Fazla un kullanılması kreplerin kalınlaşmasına ve piştikten sonra sertleşmesine neden olabiliyor.

Bir diğer önemli nokta ise pişirme sıcaklığı. Çok yüksek ateşte pişirilen krepler kısa sürede renk alsa da nemini kaybederek kuruyabiliyor.

Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? Sadece suyla yumuşacık krep

Kreplerin piştikten sonra üst üste dizilmesi de yumuşaklıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Üzerlerinin temiz bir mutfak beziyle örtülmesi, servis zamanına kadar kurumalarını önleyebiliyor.

Beslenme uzmanlarının genel önerileri doğrultusunda, tariflerde kullanılan malzemelerin kişisel beslenme ihtiyaçlarına göre seçilmesi önem taşıyor. 

Özellikle süt tüketmeyen kişilerin süt ürünlerine karşı alerji veya intolerans durumlarını birbirinden ayırması gerekiyor; suyla hazırlanan bu tarif süt içermese de yumurta ve gluten içeriyor.

SÜTSÜZ KREP HANGİ MALZEMELERLE SERVİS EDİLEBİLİR?

Suyla hazırlanan krepler hem tatlı hem de tuzlu seçeneklerle tüketilebiliyor. Kahvaltıda beyaz peynir, kaşar peyniri, zeytin ve domatesle servis edilebiliyor.

Tatlı tercih edenler ise kreplerin üzerine bal, pekmez, reçel veya meyve dilimleri ekleyebiliyor. Muz ve tarçın ikilisi de hafif bir ara öğün hazırlamak isteyenler için uygun seçenekler arasında bulunuyor.

Sütsüz krep tarifi nasıl yapılır? Sadece suyla yumuşacık krep

Artan krepler buzdolabında kapalı bir kap içerisinde saklanabiliyor. Tüketilmeden önce tavada kısa süre ısıtılarak yeniden servis edilebiliyor.

Süt kullanmadan hazırlanan bu pratik tarif, az malzemeyle lezzetli bir kahvaltı alternatifi arayanlar için tercih edilebilecek seçeneklerden biri oluyor.
 

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#yumurta
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#Yemek Tarifleri
#Sütsüz Krep
#Mavi Kadin
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