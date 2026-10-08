Yeraltı dizisi yepyeni hikayesi ve yenilenen güçlü oyuncu kadrosuyla geçtiğimiz gün izleyici karşısına çıktı. NOW TV ekranlarının önceki sezona damga vuran iddialı dizisi yeni sezona bomba bir giriş yaptı. İzleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran yapımın 2. sezonu büyük bir ilgiyle araştırıldı. Dizinin yeni sezonunu kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler 17. bölümü merak etti. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi yeni isimlerin katıldığı dizi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Nefes kesen bölümüyle yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizinin 17. bölümü izleyici tarafından merak konusu oldu. İddialı projenin sıkı takipçileri; Yeraltı 17. bölüm nereden izlenir? Yeraltı 17. bölümde neler oldu? Yeraltı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularına cevap aradı. Peki, Yeraltı 17. bölüm nereden izlenir? Yeraltı 17. bölümde neler oldu? Yeraltı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi 17. bölüm hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yeraltı dizisi 17. bölüm hakkında bilinmeyenler...

YERALTI DİZİSİ 17. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

NOW TV ekranlarının geçtiğimiz sezon reyting macerasına başlayan dizisi Yeraltı dizisi önceki akşam 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitleyen fenomen projenin yeni sezonu için start verdi. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezonu izleyiciden tam not almayı başardı. Yeraltı dizisi yepyeni hikayesi ve yenilenen güçlü oyuncu kadrosuyla 2. sezona hızlı bir giriş yaptı.

Yeraltı dizisinin yeni sezonunu kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler 17. bölümü araştırmaya başladı. İlk sezonu 20 Mayıs'ta 16. bölümle son bulan projenin yeni sezonu 7 Ekim Çarşamba 2026 ekranlardaki yerini aldı. 17. bölümüyle 2. sezona adım atan iddialı yapım, izleyiciden tam not almayı başardı. Nefes kesen bölümüyle yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizinin 17. bölümünün nereden izleneceği de merak konusu oldu.

Yeraltı dizisinin yeni sezon 17. bölümü televizyon yayınının hemen ardından NOW TV resmi internet sitesinde ve Yeraltı resmi YouTube sayfasında yayınlandı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu gibi yeni isimlerin katıldığı dizi, büyük bir ilgiyle karşılandı. Dizinin yayınlanan yeni sezon ilk bölümü YouTube'da 9 saatte neredeyse 2 milyon izlenme aldı. Yenilenen hikayesi ve bambaşka karakterlerin de diziye dahil olmasıyla Yeraltı, yeni sezona bomba bir giriş yaptı.

YERALTI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği Yeraltı dizisinin yeni sezonu seyirciyi ekrana kilitledi. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü 17. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 2. sezon ilk bölümü büyük bir ilgiyle takip edildi. Fenomen dizinin 17. bölümünde; Haydar Ali ile Sultan’ın düğün günü geldi çattı. Ceylan artık uzaktan izlediği bir ihtimalle değil, gözlerinin önünde gerçekleşen bir evlilikle karşı karşıya kaldı. Haydar Ali’nin Sultan’la nikâh masasına oturması, Ceylan için sandığından çok daha zor oldu.

Üstelik düğün, Ceylan’ın karşısına hiç beklemediği başka bir hikâye çıktı. Bozo’nun eski sevgilisi Derya’nın düğüne gelişi, geçmişte kaldığı düşünülen bir ilişkiyi yeniden gündeme getirdi. Bozo ile Derya arasında geçen konuşmada 'Ada' isminin taşıdığı anlam ise ikilinin geçmişine dair yeni soru işaretleri oluşturdu.

Öte yandan Bozo’nun Gülsüm Ana’ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşılırken, Yeraltı’nda uzun süredir bastırılan huzursuzluk da açığa çıkmaya başladı. Bozo’nun geri çekildiği dönemde biriken meseleler, eski dostu Rüzgar’ı yıllar sonra yeniden karşısına getirdi. Rüzgar ile abisi Boran’ın gelişi ise geçmişten kalan başka hesapları da peşinden sürükledi.

Düğün için adada bir araya gelen kalabalığın içinde eski aşklar, eski dostluklar ve kapanmamış hesaplar aynı masada buluştu. Bozo yeni hayatına tutunmaya çalışırken, üç aylık sessizliğin bitmesine yalnızca günler kalmıştı. Herkesin geçmişinden bir parçayı yanında getirdiği bu düğünün, sonrasında ne gibi sonuçları doğuracağı da izleyici tarafından merak edildi.

YERALTI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan Yeraltı, 17. bölümüyle 2. sezona adım attı. Yeni sezonu büyük bir merakla beklenen dizi izleyiciden tam not almayı başardı. Nefes kesen yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alan Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanı da merak edildi. Dizinin sıkı takipçileri 'Yeraltı dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Nefesleri kesen yeni bölümleriyle yeni sezonda ekranlarda yerini alan Yeraltı dizisinin 18. bölüm fragmanı NOW TV resmi internet sitesinde yayınlandı. İlk sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi yeni sezonunda güçlenen oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not aldı. Çarşamba akşamlarının fenomen projelerinden biri olan Yeraltı'nın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı.