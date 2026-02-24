Kızılcık Şerbeti dizisi 127. bölüm 2. fragman büyük ses getirdi! Ünal ailesine yeni bebek sürprizi herkesi şaşırttı

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında reyting rekortmeni olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölüm fragmanına yeni bebek müjdesi damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti dizisi Şerbeti’nin 127. bölüm fragmanına dair merak edilenler…

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 127. BÖLÜM 2. FRAGMAN BÜYÜK SES GETİRDİ!

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz günlerde 126. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizi, cuma akşamlarının sevilen dizisi haline geldi. Şimdilerde 4. sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam eden Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonunda oyuncu kadrosunda köklü değişikliklere imza attı. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyirciden tam puan alan Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölüm 2. Fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi. Dizinin yeni tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz viral olmayı başardı.

Ekranların vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. 3 sezon boyunca büyük bir başarı elde eden dizi, bu sezon farklı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşuyor. Son bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 127. bölümü de büyük bir merakla bekleniyor.

Yeni tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölümü henüz yayınlanmadan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Heyecanla beklenen yeni bölümden bir tanıtım daha izleyici karşısına çıktı. İşte Kızılcık Şerbeti dizisi Şerbeti’nin 127. bölüm fragmanına dair detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ YENİ TANITIMDA ÜNAL AİLESİNE YENİ BEBEK SÜRPRİZİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Kızılcık Şerbeti dizisinin 127. bölüm 2. fragmanına Tuncay’ın “Başak hamile” sözleri damga vurdu. Merakla beklenen dizinin yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım ve Ömer’in en zor anlarında yanlarında olan Salkım’ın annelik üzerine söyledikleri yüreklere dokundu.

Diğer yandan Ömer ve Kıvılcım için en büyük sınav, kendi evlatları gibi gördükleri Kemal’i ailesine teslim etmek oldu. Duygu dolu anların ardından Asil’in kanalına gelen gizemli kadının kim olduğu merak konusu olurken, bu durum Elif ile arasının açılmasına neden oldu.

Nilay ise hayatına yeni birini alma konusunda suçluluk duygusu yaşarken, en büyük desteği Nursema’dan gördü. Tanıtıma damga vuran anlardan biri de Tuncay’ın Başak’ın hamile olduğunu açıklaması oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanacak yeni bölümde Fatih’in vereceği tepki şimdiden izleyici tarafından büyük merak uyandırdı.