Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Kızılcık Şerbeti dizisi 127. bölüm 2. fragman büyük ses getirdi! Ünal ailesine yeni bebek sürprizi herkesi şaşırttı

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada gündem olması bir oldu. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin 127. bölüm fragmanına yeni bebek müjdesi damga vurdu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 09:55

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. 4 sezon boyunca ekranlarında reyting rekortmeni olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölüm fragmanına yeni bebek müjdesi damga vurdu. İşte Kızılcık Şerbeti dizisi Şerbeti’nin 127. bölüm fragmanına dair merak edilenler…

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 127. BÖLÜM 2. FRAGMAN BÜYÜK SES GETİRDİ!

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz günlerde 126. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen , cuma akşamlarının sevilen dizisi haline geldi. Şimdilerde 4. sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti dizisi 127. bölüm 2. fragman büyük ses getirdi! Ünal ailesine yeni bebek sürprizi herkesi şaşırttı

Büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam eden dizisi yeni sezonunda oyuncu kadrosunda köklü değişikliklere imza attı. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyirciden tam puan alan Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölüm 2. Fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi. Dizinin yeni tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz viral olmayı başardı.

Kızılcık Şerbeti dizisi 127. bölüm 2. fragman büyük ses getirdi! Ünal ailesine yeni bebek sürprizi herkesi şaşırttı

Ekranların vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. 3 sezon boyunca büyük bir başarı elde eden dizi, bu sezon farklı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşuyor. Son bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 127. bölümü de büyük bir merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi 127. bölüm 2. fragman büyük ses getirdi! Ünal ailesine yeni bebek sürprizi herkesi şaşırttı

Yeni tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti’nin 127. bölümü henüz yayınlanmadan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Heyecanla beklenen yeni bölümden bir tanıtım daha izleyici karşısına çıktı. İşte Kızılcık Şerbeti dizisi Şerbeti’nin 127. bölüm fragmanına dair detaylar…

Kızılcık Şerbeti dizisi 127. bölüm 2. fragman büyük ses getirdi! Ünal ailesine yeni bebek sürprizi herkesi şaşırttı

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ YENİ TANITIMDA ÜNAL AİLESİNE YENİ BEBEK SÜRPRİZİ HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Kızılcık Şerbeti dizisinin 127. bölüm 2. fragmanına Tuncay’ın “Başak hamile” sözleri damga vurdu. Merakla beklenen dizinin yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım ve Ömer’in en zor anlarında yanlarında olan Salkım’ın annelik üzerine söyledikleri yüreklere dokundu.

Kızılcık Şerbeti dizisi 127. bölüm 2. fragman büyük ses getirdi! Ünal ailesine yeni bebek sürprizi herkesi şaşırttı

Diğer yandan Ömer ve Kıvılcım için en büyük sınav, kendi evlatları gibi gördükleri Kemal’i ailesine teslim etmek oldu. Duygu dolu anların ardından Asil’in kanalına gelen gizemli kadının kim olduğu merak konusu olurken, bu durum Elif ile arasının açılmasına neden oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisi 127. bölüm 2. fragman büyük ses getirdi! Ünal ailesine yeni bebek sürprizi herkesi şaşırttı

Nilay ise hayatına yeni birini alma konusunda suçluluk duygusu yaşarken, en büyük desteği Nursema’dan gördü. Tanıtıma damga vuran anlardan biri de Tuncay’ın Başak’ın hamile olduğunu açıklaması oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanacak yeni bölümde Fatih’in vereceği tepki şimdiden izleyici tarafından büyük merak uyandırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cennetin Çocukları dizisi 23. bölümde neler oldu? Cennetin Çocukları İskender ölecek mi?
Zafer Ergin Akasya Durağı Yeniden dizisinde yer alacak mı? Zafer Ergin’in Akasya Durağı’ndaki rolü ne?
ETİKETLER
#show tv
#dizi
#fragman
#Kızılcık Şerbeti
#Bebek Müjdesi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.