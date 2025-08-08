Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

BYD araç üretiminde tarihi rekor kırdı

Dünyanın en büyük yeni enerji aracı üreticisi BYD, 13 milyonuncu elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelini banttan indirdi. Rekorun simgesi olan araç ise markanın premium modeli YANGWANG U7 oldu. 2025’in ilk yarısında 2 milyon 145 binin üzerinde satış yapan şirket, pazar liderliğini pekiştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BYD araç üretiminde tarihi rekor kırdı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 13:07

, ilk 1 milyonluk üretim için 13 yıl beklemişti. Ancak son yıllarda yakalanan ivme dikkat çekici: 10 milyon adetten 13 milyona çıkmak yalnızca 8 ay sürdü. Bu, markanın küresel talebe ne kadar hızlı yanıt verebildiğinin ve üretim kapasitesinin esnekliğinin açık bir göstergesi.

BYD araç üretiminde tarihi rekor kırdı

BAŞARININ SIRRI: HER ŞEY ŞİRKET İÇİNDE

BYD’yi rakiplerinden ayıran en önemli fark, “dikey entegrasyon” modeli. Bataryadan yazılıma, elektrik motorundan yarı iletkenlere kadar tüm kritik bileşenleri kendi üretiyor.

Blade Batarya teknolojisi

DM-i Süper Hibrit sistemi

e-Platform 3.0

BYD araç üretiminde tarihi rekor kırdı

DİSUS AKILLI GÖVDE KONTROL SİSTEMİ

gibi yenilikler bu yaklaşımın ürünü. 120 bini aşkın mühendis ve teknisyenle her gün ortalama 40 patent başvurusu yapılması, Ar-Ge gücünün boyutunu ortaya koyuyor.

BYD araç üretiminde tarihi rekor kırdı

TÜRKİYE’DE YÜKSELEN YILDIZ

Basın açıklamasında yer alan “Türkiye’de 2025’in en hızlı büyüyen otomobil markası” ifadesi, BYD’nin ülkemizdeki etkisini özetliyor. Rekabetçi fiyat politikası, uzun menzilli batarya teknolojisi ve kendi üretim kapasitesi, markayı Türkiye pazarında güçlü bir konuma taşıyor. Özellikle ÖTV matrahı ve şarj altyapısı tartışmalarının sürdüğü bir dönemde, BYD’nin kendi bataryasını üretmesi büyük avantaj sağlıyor.

BYD araç üretiminde tarihi rekor kırdı

KÜRESEL VİZYON

1995’te kurulan BYD, 2003’te otomotiv sektörüne adım attı. Fosil yakıtlı araç üretimini tamamen durduran ilk büyük üretici olan marka, Çin’de 11 yıldır yeni enerji binek araç satışlarında lider. Şirket, “teknolojiyi daha iyi bir yaşam için kullanma” felsefesiyle hareket ediyor.

BYD araç üretiminde tarihi rekor kırdı
ETİKETLER
#byd
#elektrikli araçlar
#Dikey Entegrasyon
#Blade Batarya
#Dm-i Süper Hibrit
#Türkiye Otomotiv Pazarı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.