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 | Suat Vilgen

En kaliteli araba hangisi? 92 bin kullanıcının oyuyla zirve Japon devinin

Amerika’daki dev araştırma otomobillerin kullanıcılarda uyandırdığı kalite algısını mercek altına aldı. 92 bini aşkın kullanıcıya göre Uzak Doğu otomotiv devleri ilk 3 sırayı alarak "en kaliteli araba" ünvanına layık görüldü. Kullanıcıların dokunmatik ekranlara da itirazı öne çıktı.

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En kaliteli araba hangisi? 92 bin kullanıcının oyuyla zirve Japon devinin
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 12:37

Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl gerçekleştirilen ve otomobil dünyasında büyük ses getiren 2025 J.D. Power İlk Kalite Araştırması'nın (Initial Quality Study - IQS) sonuçları açıklandı. Araştırma, sıfır araç tesliminden sonraki ilk 90 gün içinde yaşanan kullanıcı deneyimlerini temel alırken bu yıl tam 92.694 sürücüyle yapılan anketlere dayandırıldı.

En kaliteli araba hangisi? 92 bin kullanıcının oyuyla zirve Japon devinin

ZİRVE, TOYOTA'NIN LÜKS MARKASI LEXUS'UN

Markalar arasında en düşük PP100 skoru (yani en az problem) ile kalite lideri bu yıl da 166 puanla Lexus'un oldu. Genel markalar arasında Nissan, 169 PP100 ile ikinci sıraya yerleşirken Onu Hyundai (173) ve Chevrolet (178) izledi.

Geleneksel içten yanmalı motorlara sahip araçlar, hibritler dahil olmak üzere, genel olarak daha güvenilir çıktı. Şarj edilebilir hibritler (PHEV) en fazla sorun yaşanan araç tipi oldu (237 PP100). Onu tam elektrikli modeller takip etti. işte en kaliteli arabalar listesinin tamamı:

En kaliteli araba hangisi? 92 bin kullanıcının oyuyla zirve Japon devinin

YENİ MODELLERDE SORUNLAR ARTIYOR

2025 yılında piyasaya sürülen yepyeni modeller, 203 PP100 ile araştırmanın güncellenmesinden bu yana en yüksek problem oranına ulaştı. Bu durum, yeni teknolojilerin ve platformların pazara sunulmadan önce daha dikkatli test edilmesi gerektiğini gösteriyor.

En kaliteli araba hangisi? 92 bin kullanıcının oyuyla zirve Japon devinin

MARKALAR, MODELLER VE ÜRETİM TESİSLERİ

Segment liderliklerinde General Motors beş modelle öne çıkarken, Ford dört, Honda ise üç birincilik elde etti. En az sorun yaşanan model ise efsanevi Porsche 911 oldu (116 PP100).

Üretim kalitesi de değerlendirilen araştırmada, Avusturya’daki Magna Steyr-BMW Graz tesisi "Platinum Plant Quality Award" ödülüne layık görüldü. Toyota, Kanada, Kentucky ve Japonya’daki fabrikalarıyla "Gold" kalite ödüllerini topladı.

En kaliteli araba hangisi? 92 bin kullanıcının oyuyla zirve Japon devinin

DOKUNMATİK EKRANLAR SEVİLMİYOR

Diğer yandan rapora göre, dokunmatik ekranlara ve fiziksel tuş eksikliğine yönelik şikayetlerin ciddi şekilde arttığı görüldü. Her 100 araçta görülen problem sayısı ortalaması (PP100) 194’ten 192’ye gerilerken, multimedya sistemleri 42,6 PP100 ile açık ara en fazla sorun yaşanan kategori oldu.

Şikâyetlerin merkezinde, son yıllarda otomobillerin iç mekânlarını domine eden büyük dokunmatik ekranlar var. Tasarım açısından modern ve etkileyici görünseler de, temel işlevlere (ses ayarı, klima kontrolü vb.) ulaşmayı karmaşık hale getirmeleri kullanıcılar arasında ciddi memnuniyetsizlik sebebi.

En kaliteli araba hangisi? 92 bin kullanıcının oyuyla zirve Japon devinin

ARAŞTIRMA NASIL YAPILIYOR?

J.D. Power IQS metodolojisi, kullanıcı geri bildirimlerine (Voice of the Customer - VOC) dayanan 227 soruluk bir anketle birlikte, yetkili servislerde kaydedilen gerçek tamir verilerini analiz ediyor. Değerlendirme şu başlıkları kapsıyor: infotainment, kontroller, dış tasarım, iç mekân, koltuklar, motor-şanzıman, sürüş deneyimi, iklimlendirme, sürüş destek sistemleri ve mekanik/elektronik arızalar.

Sonuç: Otomobil tercihlerinde teknoloji cazibesi artarken, kullanıcıların sadeliğe ve işlevselliğe olan beklentileri de yükseliyor. Japon üreticiler bu dengeyi en iyi kuranlar olarak öne çıkıyor.

ETİKETLER
#Otomobil
#toyota
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#nissan
#kalite
#Lexus
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#Toyota Motor
#en kaliteli araba
#Lexus
#Yeni Nesil Araçlar
#Dokunmatik Ekran
#Otomobil
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