Sadece marşa basıp gitmeyin! Soğuk havalarda motorunuzu bitiren o kritik hatayı sakın yapmayın

Kış mevsimi, sürücüler için sadece buzlu yollar ve görüş zorlukları demek değildir; aynı zamanda otomobil motorları için de en zorlu dönemdir. Motorun uzun ömürlü olması, büyük ölçüde soğuk havalarda nasıl çalıştırıldığına ve nasıl ısıtıldığına bağlıdır. Çoğu sürücü, motoru ısıtmak için aracı uzun süre rölantide (boşta) çalışır durumda bekletme alışkanlığına sahiptir. Ancak modern otomobil teknolojileri ve motor yağlarının yapısı, bu alışkanlığın sanılanın aksine motora zarar verebileceğini kanıtlıyor.

SOĞUK HAVA, MOTORUN DÜŞMANI

Soğuk hava, otomobilin mekanik aksamı için birkaç önemli sorun oluşturur:

Yağın Kalınlaşması (Viskozite): Motor yağı, soğukta kalınlaşır ve "viskozitesi" artar. Yağın bu kalın hali, ilk çalıştırma anında motorun tüm parçalarına hızla ulaşmasını engeller. Bu da metal aksamlar arasında sürtünmeye ve aşınmaya neden olur. Bu durum, motor ömrünü hızla kısaltır.

Akü Kapasitesinin Düşüşü: Düşük sıcaklıklar, akünün kimyasal reaksiyon hızını yavaşlatır ve depoladığı gücü azaltır. Kışın motorun ilk çalıştırma anında harcadığı enerji ise yaz aylarına göre çok daha yüksektir. Bu ikilem, aküye büyük bir yük bindirir ve akü arızası riskini artırır.

Yakıtın Yanma Verimsizliği: Soğuk motor, yakıtı tam olarak buharlaştıramaz ve bu da yakıtın yanma verimini düşürür. Bu durum, motorun ilk çalıştırıldığı anlarda egzozdan beyaz duman çıkmasına neden olabilir.

ARABAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE ATILMASI GEREKEN 5 KRİTİK ADIM

Motorunuzu soğukta hasarsız bir şekilde çalıştırmak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için atılması gereken basit ama hayati adımlar şunlardır:

Sıvıların Hazırlığı (Yağ ve Antifriz): Kış aylarına girmeden önce motor yağının viskozite (akışkanlık) değerinin kış şartlarına uygun olduğundan emin olun. Kışlık yağlar (örneğin 5W-30 veya 0W-40 gibi düşük viskoziteli yağlar), soğukta daha akışkan kalır ve motorun ilk çalıştırma anında hızla yağlanmasını sağlar. Ayrıca, radyatördeki suyun antifriz seviyesini kontrol ettirin; donma, motor bloğuna geri dönülmez hasarlar verebilir. Kontak Sırrı: Marş Basmadan Önce Bekleyin: Anahtarı direkt "çalıştır" konumuna getirmek yerine, önce "açık" (aksesuar) konumuna çevirin. Gösterge panelindeki tüm uyarı ışıklarının yanıp sönmesini bekleyin. Bu kısa süre (3-5 saniye), yakıt pompasının çalışması, yakıt sisteminin basınçlanması ve elektronik kontrol ünitelerinin (ECU) sistemi kontrol etmesi için hayati önem taşır. Bu, motorun daha az zorlanarak çalışmasını sağlar. Aküye Ekstra Mola Verin: Marş basarken, far, radyo veya klima gibi aküden güç çeken tüm elektrikli aksamları kapatın. Bu, akünün tüm gücünü marş motoruna odaklamasını sağlar ve zorlanmayı önler. Cam ve Aynaları Temizleyin (Asla Sıcak Su Kullanmayın): Görüş güvenliğini sağlamak için tüm camlarınızı buzdan ve kardan arındırın. Asla camların üzerine sıcak su dökmeyin; ani sıcaklık farkı, camın çatlamasına neden olabilir. Buz çözücü spreyler veya aracın defrost (buz çözme) sistemi kullanılmalıdır. El Frenini Değil, Vitesi Kullanın: Özellikle çok soğuk ve karlı havalarda, uzun süre park halinde kalan araçlarda el freninin donarak kilitlenme riski vardır. Bu durumu önlemek için aracı vitese takılı (düz vites) veya 'P' (otomatik) konumunda bırakın ve tekerleklerin önüne takoz yerleştirin.

SOĞUKTA YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Uzmanlar, motoru 10-15 dakika rölantide çalıştırma alışkanlığının yanlış olduğu konusunda uyarıyor. Modern motorlar, hareket etmeye başladıklarında daha hızlı ve daha verimli ısınır.

Neden Zararlı? Rölantide çalışmak, motorun en verimsiz çalıştığı durumdur. Yağ, motorun tüm parçalarına yavaş ulaşır ve uzun süreli rölanti, motor içindeki benzin/dizel artıklarının birikmesine neden olabilir.

Doğru Yöntem: Aracı çalıştırdıktan sonra 30 saniye ila 1 dakika kadar rölantide bekleyin. Ardından düşük devirde (2.500-3.000 rpm'nin altında) nazikçe sürmeye başlayın. Motor, hareket ettikçe ve yük altında kaldıkça çok daha hızlı ve homojen bir şekilde ideal çalışma sıcaklığına ulaşacaktır. Bu, motor aşınmasını minimize etmenin en doğru yoludur.

Küçük bir uğraş, büyük bir masraftan ve motorunuzun ömrünün kısalmasından sizi korur.