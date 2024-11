Toyota üretimi Çin’e kaydırıyor

11 Kasım 2024 13:44 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:45

Türkiye'de yatırım kararı alan BYD karşısında rekabeti kaybeden Toyota yeni kararlar alıyor. Japon devi Çin otomobil pazarında güç kazanmayı amaçlıyor. Toyota, Çin gibi büyük bir ülkede otomobil üretiminde özel çözümler sunacak.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, Çin'deki üretimini ciddi şekilde artırmayı planlıyor. 2030 yılına kadar Çin’de yılda en az 2,5 milyon araç üretmeyi hedefleyen Japon dev, bu hamleyle Çin pazarında hızla büyüyen yerli markalara karşı yeniden güç kazanmayı amaçlıyor. Bu stratejik değişim, Toyota'nın Çin’de kaybettiği pazarı geri almak istediğini gösteriyor.

Toyota, yerli firmalar ve özellikle Çin’in yükselen yıldızı BYD karşısında son yıllarda zemin kaybetmişti. Şirket, Çin’deki satış ve üretim operasyonlarını birbirine daha yakın hale getirerek verimliliği artırmayı hedefliyor. Ayrıca, yerel yöneticilere daha fazla inisiyatif vererek gelişen elektrikli ve bağlantılı araç teknolojilerinde Çin pazarına özel çözümler sunmayı planlıyor.

YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 3 MİLYON ARAÇ OLABİLİR

Toyota’nın yeni hedefi, Çin’de 2022’deki üretim rekoru olan 1,84 milyon araca göre %63’lük bir artışa işaret ediyor. Geçen yıl Çin’de ürettiği araç sayısı ise 1,75 milyon olarak kaydedilmişti. Japon devi, on yıl sonunda üretimini 3 milyon araca kadar çıkarmayı değerlendiriyor ancak bu sayı henüz resmi bir hedef olarak açıklanmadı. Toyota’nın bazı parça tedarikçilerini bu genişleme planı hakkında bilgilendirdiği ve Çin’e bağlılığını sürdürdüğünü vurguladığı ifade ediliyor.

Toyota’dan yapılan açıklamada, Çin’de yoğun bir rekabet ortamı olduğu belirtilerek, şirketin “daha iyi araçlar üretmek” için sürekli yeni girişimlerde bulunduğu belirtildi.

YEREL YÖNETİMLERE DAHA FAZLA GÜÇ VERİLECEK

Toyota, Çin'deki iki ortak girişiminin satış ve üretim süreçlerini daha entegre hale getirerek bu pazarda daha rekabetçi olmayı planlıyor. Ayrıca, ürün geliştirme sürecinde Çin'de görev yapan yerel personelin sorumluluğunu artırmayı düşünüyor. Bu, yerel pazara daha hızlı uyum sağlama amacı taşıyor.

Japon otomobil üreticisi, Çin'de yerli üreticilerin hızla piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı elektrikli araçlarla rekabette zorlanıyor. Toyota, geçen yıl Çin’deki Jiangsu Ar-Ge merkezi ile iki ortak girişimi arasındaki iş birliğini artırmayı planladığını duyurmuştu. Şirket, şimdi ise yerel ortaklarının bilgi birikimini kendi modellerine daha iyi entegre etmeyi amaçlıyor.

Çin’de FAW Group’un Hongqi markası ve GAC Group’un Aion elektrikli araçları, Toyota’nın kendi adı altında ürettiği modellerden daha fazla talep görüyor. Bu da Toyota’nın yerel ortaklarından edindiği bilgi ve deneyimi daha iyi kullanması gerektiğini ortaya koyuyor.

TOYOTA ÇİN'DE YOĞUN FİYAT REKABETİYLE KARŞI KARŞIYA

Toyota, Çin’de aynı modelin farklı tasarımlarla her iki ortak girişim tarafından üretilip satıldığı “ikiz modeller” stratejisinden vazgeçmeye hazırlanıyor. Yeni plan kapsamında, her modelin üretimi tek bir ortak girişim tarafından yapılacak, ancak her iki şirketin bayilerinde satışa sunulacak. Bu değişimle üretim süreçlerinde verimlilik sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan, Japon otomobil üreticileri Çin pazarında yaşanan yoğun fiyat rekabeti nedeniyle zor günler geçiriyor. Toyota, bu hafta gerçekleştirdiği finansal toplantıda, Çin’deki faaliyet gelirlerinin bu yılın ilk yarısında düştüğünü açıkladı. Gelir düşüşünün, Çinli markalarla rekabet edebilmek için artan pazarlama maliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.