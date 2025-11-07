Ekrem İmamoğlu iddianamesi ne zaman açıklanacak? Fatih Atik tarih vererek duyurdu!

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ekrem İmamoğlu'na yönelik hazırlanan iddianamenin açıklanma tarihine ilişkin önemli bir detayı dile getirdi. Atik, iddianamenin Salı günü duyurulacağını öne sürdü.

"SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK"

Atik, iddianamenin UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sisteminde görüldüğünü ancak henüz okunamadığını belirtti. Atik, "İddianame UYAP'ta görünüyor ama okunamıyor. Savcılık tarafından gözden geçiriliyor. Ekrem İmamoğlu iddianamesi Salı günü açıklanacak." dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1986878601648918595?s=20