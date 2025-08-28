Sığınaklar Türkiye-İsrail savaşı için mi yapılıyor? Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler: Yürek yemek lazım

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) tarafından hazırlanan“12 Gün Savaşıve Türkiyeİçin Dersler”başlıklırapor,ülkenin mevcut sığınak altyapısının yeni tehditlere karşıyetersiz kaldığınıvurguladı. Raporda,özellikle hava saldırılarıve nükleer tehlikelere karşıerken uyarısistemleri kurulması, stratejik tesislerde alçak irtifa hava savunmasının güçlendirilmesi ve balistik ile hipersonik füze yatırımlarının artırılmasının gerekliliğiöneçıktı. Konuyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Serhat Yıldız’a verdiği röportajda konuşan Coşkun Başbuğ; ‘81 ile sığınakların inşa edilmesi çok doğru ve yerinde bir karardır. Hatta geç kalınmış bir hamledir’ şeklinde konuştu.

TOKİ HAREKETE GEÇTİ

Bu güvenlik değerlendirmesi doğrultusunda, CumhurbaşkanıErdoğan liderliğindeki kabine toplantısında sığınak altyapısının güçlendirilmesineöncelik verildi.Çevre,Şehircilik veİklim Değişikliği Bakanlığıkoordinasyonunda TOKİ’ye 81 ilde kitlesel sığınak inşa etme görevi verildi;çalışmalar Ankara başta olmaküzere bazı şehirlerde başlatıldı.

ANKARA’DA İLK ADIM ATILDI

TOKİ, savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi acil durumlara karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 81 ilde modern sığınaklar inşa edecek. Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlanırken, sığınakların afet ve kriz anlarında hızla erişilebilecek dayanıklı yapılar olması planlanıyor.

GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR

81 ilde sığınakların inşa edileceği kararına ilişkin konuşan istihbarat uzmanı Coşkun Başbuğ: “Sığınakların yapılması kararı aslında geç bile kalınmış bir karardır” dedi.

“İSRAİL’İN TÜRKİYE’YE SALDIRMASI İÇİN YÜREK YEMESİ LAZIM”

Sığınıkların yapılması, ‘İsrail’e karşı savaş hazırlığı’ şeklindeki yorumlar hakkında konuşan Başbuğ, “Bu konunun İsrail ile bir ilgisi yok. Zaten İsrail’i bir devlet olarak görmüyorum. Çok sayıda insanın bir araya gelerek oluşturduğu bir terör örgütünden farkları yok. Türkiye’ye saldırmaları için de yürek yemeleri lazım” ifadelerini kullandı.

“DEVLET EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIK YAPIYOR”

Başbuğ; “Kapıda savaş var gibi bir algıya kapılmasın kimse. Çünkü öyle bir durum söz konusu değil. Bu sığınak kararı tamamen en kötü senaryo düşünülerek alınmıştır” şeklinde ifade etti.

“SOSYAL MEDYA ALGILARINI İSRAİL YAPIYOR”

Sosyal medyada sığınak kararıyla ilgili gündem olan ‘Sığınaklar İsrail’e karşı savaş hazırlığı’ şeklindeki yorum ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbuğ; “Bu konunun İsrail ile ilgisi olmamasına rağmen, sanki onlar için alınan bir kararmış gibi algı operasyonları düzenliyorlar.

72 SAAT BOYUNCA BARINILABİLECEK

Türkiye, savaş veya afet durumlarında sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki gerilim ve olası kriz senaryolarına karşı önlemlerini artırıyor. Yeni plançerçevesinde inşa edilecek sığınakların parklar, okullar, hastaneler gibi kamusal alanların altına yerleştirilmesinin, bu alanlarıkriz zamanlarında ulaşılabilir ve dayanıklıhale getirerek en az birkaçbin kişiyi 72 saat boyunca barındırabilecekşekilde tasarlanmasıhedefleniyor.