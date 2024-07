İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Türkiye-Suriye ilişkilerine değindi: Çözüme direnmeyin

03 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:08

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Türkiye-Suriye ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İlişki kurmamamız için hiçbir sebep yok. Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz asla olamaz" sözleri için “Keşke uyarılarımıza kulak verip, doğru adımları daha önceden atsaydı" diyen Dervişoğlu, “Sizleri buradan uyarıyorum. Çözüme direnmeyin. Çözümsüzlüğü teşvik etmeyin" diye konuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ekonomi politikaları üzerinden eleştiren Dervişoğlu, "Bu kafa düşmedikçe ne bu fiyatlar düşecek ne de halkımızın alım gücü yükselecektir" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN BU DELİK BÜYÜYECEK, HER GÜN AÇIKLAR ARTACAKTI"

"Ekonomik kriz, 85 milyonluk bir ülkenin kaynakları onu sürekli olarak sömüren bir Saray ekonomisi varken, eğitim, sağlık ve diğer yaşam giderleri, sırtından karşılanan 10 milyonu aşkın bir kaçak nüfus varken düzelemez.

Türk milleti saraya yamanmış bir oligarşinin, affedilen vergi borçlarına karşılık aldığı nefese haraç vererek, hak ettiği refaha kavuşamaz. Aksine her gün bu delik büyüyecek, her gün açıklar artacaktır. Hele de hazinesinin başında Mehmet Şimşek gibi bir duyun-u umumiye memuru varken yaşanacak olası sahte baharların arkasından daha büyük kışlar geleceği açıktır. Bu kafa iktidardan düşmedikçe ne bu fiyatlar düşecek ne de halkımızın alım gücü yükselecektir.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Ne diyor Sayın Erdoğan? "İlişki kurmamamız için hiçbir sebep yok. Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz asla olamaz. Esad'la daha önce olduğu gibi yeniden görüşebiliriz” Keşke uyarılarımıza kulak verip, doğru adımları daha önceden atsaydı.

Her hafta aklı başında her Türk vatandaşı gibi bu sorunu gündeme getiriyoruz ama her saat daha da ağırlaşan daha tehlikeli hale gelen bir tablo beliriyor. Türkiye’nin demografik saldırı altında olduğunu, sığınmacı ve kaçak meselesinin beka sorununa dönüştüğünü ve hükümetin verdiği bütün rakamlarda yalan söylediğini her fırsatta söylüyoruz. Önceki gün Kayseri’de bir çocuğun başına gelenler de bunu bizlere en şiddetli biçimiyle gösterdi.

Sizleri buradan uyarıyorum. Çözüme direnmeyin. Çözümsüzlüğü teşvik etmeyin. Kendi acziyetinizi, devlete mal etmeyin. İdeolojik hezeyanlarınızın ve mezhepçi saplantılarınızın yenilgisini Türk milletine mal etmeye çalışmayın"