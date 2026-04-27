Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

İbn Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama

İbn Sina'nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama

İbn Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama
Yüzyıllar önce tıp ve felsefe alanında bıraktığı eserlerle insanlık tarihine damga vuran İbn Sina’nın ve yaşam düzenine dair önerileri, günümüzde yeniden ilgi görmeye başladı. Modern diyet trendlerinin sık sık değiştiği bir dönemde, İbn Sina’nın “ölçülü beslenme ve doğal denge” üzerine kurulu yaklaşımı, uzmanlar ve beslenme araştırmacıları tarafından yeniden değerlendiriliyor.

İBN SİNA’NIN YÜZYILLAR ÖNCE ÖNERDİĞİ BESLENME DÜZENİ YENİDEN GÜNDEMDE

İbn Sina, özellikle “El-Kanun fi’t-Tıbb” adlı eseriyle sadece kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da ışık tutmuş bir bilim insanı olarak biliniyor. Onun beslenme anlayışında temel ilke, vücudu yormadan, sindirimi kolay ve doğal gıdalarla beslenmek üzerine kuruluydu. Aşırı yemek yemekten kaçınmak, öğünleri sade tutmak ve mevsimsel gıdaları tercih etmek bu yaklaşımın temel taşlarını oluşturuyordu.

Günümüzde ise bu öneriler, “yavaş zayıflama” ve “sürdürülebilir beslenme” kavramlarıyla yeniden yorumlanıyor.

İbn Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama

YAVAŞ AMA KALICI KİLO KAYBI VURGUSU

Modern diyet programlarının büyük bir kısmı hızlı kilo kaybı hedefiyle öne çıkarken, İbn Sina’nın yaklaşımı bunun tam tersine dayanıyor. Uzmanlara göre bu sistem, metabolizmayı yormadan, vücudun doğal ritmini koruyarak kilo vermeyi amaçlıyor.

İbn Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama

Beslenme uzmanları, hızlı kilo kaybının genellikle kalıcı olmadığını ve verilen kiloların kısa sürede geri alınabildiğini belirtiyor. Buna karşılık İbn Sina’nın önerdiği dengeli beslenme modeli, uzun vadede daha istikrarlı sonuçlar sunabiliyor.

ÖLÇÜLÜ BESLENME VE SİNDİRİM DENGESİ

İbn Sina’nın beslenme felsefesinin en önemli unsurlarından biri “ölçü” kavramı. Ona göre mide, aşırı doldurulduğunda hem sindirim sistemi zorlanıyor hem de genel sağlık dengesi bozuluyor. Bu nedenle yemeklerin küçük porsiyonlarla ve yavaş tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İbn Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama

Ayrıca yemeklerin iyi çiğnenmesi, sindirimi kolaylaştırarak vücudun enerji kullanımını da dengeliyor. Günümüzde “mindful eating” yani bilinçli yeme alışkanlığı olarak bilinen yaklaşımın köklerinin de bu anlayışa dayandığı ifade ediliyor.

DOĞAL VE MEVSİMSEL GIDALARIN ÖNEMİ

İbn Sina’nın önerileri arasında işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve doğaya yakın beslenmek önemli bir yer tutuyor. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyvelerin hem besin değerinin daha yüksek olduğu hem de vücut dengesine daha uygun olduğu düşünülüyor.

İbn Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama

Günümüz beslenme uzmanları da benzer şekilde, paketli ve işlenmiş gıdaların yerine doğal ürünlerin tercih edilmesinin hem kilo kontrolüne hem de genel sağlığa katkı sağladığını belirtiyor.

İbn Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama

MODERN DÜNYADA YENİDEN KEŞFEDİLEN BİR DENGE MODELİ

Son yıllarda trendlerinin artmasıyla birlikte insanlar daha sürdürülebilir ve doğal yöntemlere yöneliyor. Bu noktada İbn Sina’nın yüzyıllar önce ortaya koyduğu beslenme prensipleri, modern diyet karmaşasına alternatif bir yol olarak görülüyor.

Uzmanlar, bu yaklaşımın sadece kilo vermeye değil, aynı zamanda enerji seviyesini artırmaya, sindirimi düzenlemeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

İbn Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği beslenme düzeni yeniden gündemde! Yavaş ama kalıcı zayıflama

GEÇMİŞTEN GELEN BASİT AMA ETKİLİ BİR YÖNTEM

İbn Sina’nın beslenme düzeni, günümüzün hızlı yaşam temposuna rağmen basitliğiyle dikkat çekiyor. Katı diyet listeleri yerine denge, ölçü ve doğallık üzerine kurulu bu sistem, yavaş ama kalıcı zayıflama arayanlar için yeniden gündeme gelmiş durumda.

Görünen o ki, yüzyıllar önce yazılmış bir tıp anlayışı, modern çağın en büyük sağlık arayışlarından birine yeniden ışık tutuyor.

