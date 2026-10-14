Soğuk havalarda vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini yeterli miktarda almak, sağlıklı bir yaşam düzeninin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin besinleri günlük öğünlere eklemek; sindirim sisteminden kas fonksiyonlarına, cilt sağlığından normal beyin işlevlerine kadar birçok alanda vücudu destekliyor. Diyetisyen Büşra Çalışkan’ın listesinde bağırsaklar, cilt, kaslar ve beyin için öne çıkan besinler dikkat çekiyor.

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HABERİN ÖZETİ Soğuk havalarda vücudunuzun ihtiyacı olan besinler! Diyetisyen Büşra Çalışkan listesi Diyetisyen Büşra Çalışkan, soğuk havalarda vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini yeterli miktarda almanın önemini vurgulayarak bağırsak, cilt, kas ve beyin sağlığı için öne çıkan besinleri listeledi. Soğuk havalarda bağırsak sağlığı için kefir, kuru kayısı, turşu ve karabuğday gibi lifli ve fermente gıdalar öneriliyor. Cilt sağlığı için C vitamini içeren çilek, yüksek su içeriğine sahip salatalık, A vitaminine dönüşebilen havuç ve likopen ile C vitamini içeren domates faydalı. Kasların korunması ve işlevleri için kırmızı et, beyaz et, fasulye ve nohut gibi protein kaynakları önemli. Beyin fonksiyonlarının sürdürülmesi için ceviz, somon gibi yağlı balıklar, roka ve fındık gibi besinler tavsiye ediliyor.

SOĞUK HAVALARDA VÜCUDUNUZUN İHTİYACI OLAN BESİNLER!

Bağırsakların İhtiyacı Olan Besinler

Bağırsak sağlığı, yalnızca sindirim süreciyle değil, genel vücut sağlığıyla da yakından ilişkili. Lif içeren besinler ve bazı fermente gıdalar, bağırsakların düzenli çalışmasına ve bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesine katkıda bulunabiliyor.

Kefir: Fermente bir süt ürünü olan kefir, canlı mikroorganizmalar içerebiliyor.

Kuru kayısı: Lif içeriğiyle öne çıkan kuru kayısı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor.

Turşu: Geleneksel yöntemlerle fermente edilen, pastörize edilmemiş bazı turşular canlı mikroorganizmalar içerebiliyor.

Karabuğday: Glütensiz bir tahıl alternatifi olan karabuğday, lif ve çeşitli mineraller içeriyor. Lifli besinler, bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlayabiliyor.

Cildin İhtiyacı Olan Besinler

Soğuk hava, rüzgâr ve kapalı ortamlardaki kuru hava, cildin nem dengesini olumsuz etkileyebiliyor.

Çilek: C vitamini bakımından zengin olan çilek, normal kolajen oluşumuna katkıda bulunuyor.

Salatalık: Yüksek su içeriğiyle öne çıkan salatalık, günlük sıvı alımına katkı sağlayabiliyor.

Havuç: Beta karoten içeren havuç, vücutta A vitaminine dönüştürülebiliyor.

Domates: Likopen ve C vitamini gibi bileşenler içeren domates, dengeli beslenmenin değerli sebzelerinden biri.



Kasların İhtiyacı Olan Besinler

Kasların korunması ve normal işlevlerini sürdürebilmesi için yeterli protein almak gerekiyor. Protein ihtiyacı; yaşa, fiziksel aktivite düzeyine ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişebiliyor.

Kırmızı et: Protein, demir ve B12 vitamini içeren kırmızı et, kasların korunması ve vücudun çeşitli işlevleri açısından önemli besin öğeleri sağlıyor.

Beyaz et: Tavuk ve hindi gibi beyaz etler, yüksek kaliteli protein kaynakları arasında yer alıyor.

Fasulye: Bitkisel protein ve lif içeren fasulye, aynı zamanda çeşitli mineral ve vitaminleri de bünyesinde barındırıyor.

Nohut: Protein, lif ve çeşitli mineraller bakımından zengin olan nohut, kas sağlığını destekleyen dengeli bir beslenme planında yer alabiliyor.

Kas sağlığı açısından yalnızca protein tüketmek yeterli değil. Düzenli fiziksel aktivite, yeterli enerji alımı, uyku ve dengeli beslenme de kasların korunmasında önemli rol oynuyor.

Beynin İhtiyacı Olan Besinler

Beyin, vücudun enerji ihtiyacı yüksek organlarından biri. Normal beyin işlevlerinin sürdürülmesinde sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve yeterli enerji alımı önem taşıyor.

Ceviz: Bitkisel omega-3 yağ asitlerinden alfa-linolenik asit (ALA) içeren ceviz, aynı zamanda sağlıklı yağlar ve çeşitli antioksidan bileşikler sağlıyor.

Balık: Özellikle somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, DHA ve EPA adı verilen omega-3 yağ asitlerini içeriyor.

Roka: K vitamini, folat ve çeşitli antioksidan bileşikler içeren roka, yeşil yapraklı sebzeler arasında yer alıyor.

Fındık: E vitamini, sağlıklı yağlar ve çeşitli mineraller içeren fındık, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkıda bulunuyor.