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 | Hüseyin Bahcivan

Uzmanlar uyarıyor: Poşet çay içenler dikkat! İçtiğiniz çay değil plastikmiş

Ülkemizde yaz kış demeden en çok tüketilen içeceklerin başında çay geliyor. Milli içeceklerimiz arasında yer alan çayla ilgili uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Uzmanlara göre bazı plastik çay poşetleri suyla temas ettiğinde milyarlarca mikro ve nano plastik parçacığını serbest bırakıyor. Plastik çay alırken vatandaşların dikkat etmesi gerekenler uzmanlar tarafından açıklandı.

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Uzmanlar uyarıyor: Poşet çay içenler dikkat! İçtiğiniz çay değil plastikmiş
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 12:39

Uzmanlar tarafından çay tiryakilerini yakından ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. ABD'li doktor Dr. Eric Berg, poşet çayların sıcak suyla temas ettiğinde milyarlarca mikro ve nano plastik parçacığını serbest bıraktığı konusunda uyardı.

YouTube üzerinden yayınladığı videosunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Berg, plastikten oluşan poşet çayların beyin sağlığı için ciddi oranda risk oluşturduğunu belirtti. Dr. Berg açıklamasında "Beyin, biriktirme konusunda vücuttaki en hassas organ. Yapılan araştırmalara göre, beyinde karaciğer ve böbrekten 7 ila 30 kat daha fazla mikroplastik bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyarıyor: Poşet çay içenler dikkat! İçtiğiniz çay değil plastikmiş

TEK BİR POŞETTE MİLYARLARCA MİKROPLASTİK BULUNUYOR

Kanada'da bulunan McGill Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada ise tek bir plastik çay poşetinin, sıcak suya bırakıldığında 11.6 milyar mikroplastik ve 3.1 milyar nanoplastik parça salabildiği ortaya çıktı.

Bu rakamların pet şişeler ve plastik gıda ambalajlarında tespit edilen sevilyelerin binlerce katı olduğu belirtildi.

Uzmanlar uyarıyor: Poşet çay içenler dikkat! İçtiğiniz çay değil plastikmiş

MİKROPLASTİKLER BEYİNDE HÜCRE YAPISINA ZARAR VERİYOR

Dr. Berg tarafından açıklanan bilgilere göre plastik ve "forever chemicals" adlı kalıcı kimyasallar vücutta oksidatif stres oluşturarak hücre yapısına zarar veriyor.

Bu maddeler kana karışarak proteinlere bağlanıyor. Uzun vadede ise sinri sistemi, bağışıklık sistemi ve horman dengesi üzerinde tahribata yol açıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Poşet çay içenler dikkat! İçtiğiniz çay değil plastikmiş

11 MARKATININ 5'ÜNDE MİKROPLASTİK TESPİT EDİLMİŞTİ

2022 yılında Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Yurtsever başkanlığında yapılan araştırmada ise incelenen 11 markanın poşet çaylarının 4'ünde mikroplastik tespit edilmişti. Demlik poşetlerinin ise tamamında mikroplastik tespit edildiği açıklanmıştı.

Doç. Dr. Meral Yurtsever vatandaşların poşet çay yerine dökme çay kullanmasını tavsiye etmişti. Konuyla ilgili açıklamasında Yurtsever "Tüketicinin aslında çok ambalaj içermeyen ürünlere yönelmesi daha doğru olur. Dökme çayları tercih edebiliriz. Poşet çaylar, tamam, pratikliği inkar edilemez ama gerçekten çevreye ve insana etkileri ve yükü olabilir. Sadece mikroplastik kirliliği açısından değil. Poşet çayları düşündüğümüzde o ilave poşet, etiket, zımba ya da yapıştırıcı, pamuk iplik vs. düşündüğümüzde ekstradan çöp üretmiş oluyoruz ama dökme çay kullandığımızda doğrudan onu alıp bir çaydanlıkta demliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar uyarıyor: Poşet çay içenler dikkat! İçtiğiniz çay değil plastikmiş

POŞET ÇAY ALIRKEN DİKKAT!

Uzmanlar tarafından poşet çaydan vazgeçemeyen vatandaşlar için de dikkat edilmesi gerekenler açıklandı.

Poşet çay alırken kesinlikle vatandaşların plastik içermeyen, organik veya bitkisel bazlı çay poşetlerini tercih etmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca plastik demlikler ve bardaklar yerine vatandaşların cam, porselen ya da çelik demlik ve bardakları tercih etmesi gerektiğinin altı çizildi.

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ETİKETLER
#çaykur
#mikroplastik
#Sağlık
#Plastik Kirliliği
#Poşet Çay
#Organik Çay
#Sağlık
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