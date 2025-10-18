Çaykur Rizespor-Trabzonspor canlı anlatım! Maçta gol sesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya geliyor.

RİZESPOR-TRABZONSPOR

İki takım arasında oynanan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 28-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 92 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofafa, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan, Jurecka

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu

CANLI ANLATIM

2' GOL! Derbiye hızlı başlayan Trabzonspor, Felipe Augusto'nun attığı golle öne geçti.

19' GOL! Onuachu duran topta gelen ortaya çok iyi yükselerek darbeli kafa vuruşuyla ağları buldu.

27' GOL! Trabzonspor savunmasındaki hatada araya giren Rak-Sakyi, kaleciyi çalımladıktan sonra golünü yaptı.