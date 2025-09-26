Menü Kapat
20°
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Domenico Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz! Tartışmalı sözleri sonrası gerginlik arttı

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası takımın başına geçen Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe kariyeri sancılı başladı. Son olarak ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak tepkilerin odağı olan teknik adam, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. Yenilgi sonrası basın toplantısında açıklamalar yapan deneyimli teknik adam, oyunculara ateş püskürdü. İşte detaylar...

Domenico Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz! Tartışmalı sözleri sonrası gerginlik arttı
'nin eski başkanı Ali Koç, 'yu kovduktan 8 Eylül'de Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti. İtalyan teknik adamın, henüz çok yeni olmasına rağmen oyuncularıyla sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.

Domenico Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz! Tartışmalı sözleri sonrası gerginlik arttı

BROWN VE KEREM İDDİASI

Tedesco'nun Kasımpaşa mücadelesi öncesinde Archie Brown ile idmanda tartışma yaşadığı öne sürülmüş, İngiliz oyuncu bu maçta yedek soyunmuş ve hiç süre alamamıştı. Ardından 'nun hocasıyla bir görüşme yapıp, oyun planından duyduğu memnuniyetsizliği paylaştığı kaydedildi.

Domenico Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz! Tartışmalı sözleri sonrası gerginlik arttı

TEDESCO'NUN SÖZLERİ ÇOK TARTIŞILDI

Dinamo Zagreb maçı sırasında Tedesco'nun öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunup, istediklerinin yapılmaması nedeniyle isyan etmesi kameralara yansıdı. 40 yaşındaki teknik adamın karşılaşma sonrası sarf ettiği sözler çok ses getirdi.

Domenico Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz! Tartışmalı sözleri sonrası gerginlik arttı

KADRO DIŞI KARARI GELEBİLİR

Tedesco, "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız lazım. Mesela üçüncü gole bakacak olursak, rakip şut çekerken arkanızı dönmemeniz gerek. Benim için bu en temel şeylerden biri" ifadelerini kullandı. Oyuncularının, futbolun en temel şeylerini bile yapamadığını dile getirmesinin, takım içinde büyük rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Yönetimin, Tedesco'yla yola devam kararı alması halinde bazı futbolcuları kadro dışı bırakabileceği öğrenildi.

Domenico Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular arasında kriz! Tartışmalı sözleri sonrası gerginlik arttı
