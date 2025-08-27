Menü Kapat
 Murat Makas

Dünyanın en büyük futbolcu seçmesine Türkiye ev sahipliği yapıyor

Gold Performans tarafından düzenlenen ve dünya futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı hedefleyen uluslararası futbolcu seçmeleri Türkiye'de gerçekleşiyor. İkincisi düzenlenecek organizasyonda 18 farklı şehirde ön eleme turnesi yapılacak.


Dünya futboluna yeni yıldızlar kazandırmak için yola çıkan Gold Performans, ilk kez düzenlediği uluslararası futbolcu seçmeleriyle tarihe geçmişti. Rekor katılımın yaşandığı organizasyonda tam 8.432 öğrenci sahaya çıktı, ailelerle birlikte toplam katılım sayısı 20.000 kişiye ulaştı. Organizasyon sonunda ise tam 372 futbolcu profesyonel kulüplerin dikkatini çekerek seçildi.



TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN TAKIMLARI YER ALDI

İlk organizasyona katılım gösteren kulüpler arasında Amasya, Amed, Batman Petrolspor, Alanyaspor, Çorum FK, Çaykur Rizespor, Altınordu, Esenler Erokspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kocaelispor, Keçiörengücü, Konyaspor, Manisaspor, Mazıdağı Fosfat, Ankaragücü, Pendikspor, Erzurumspor, Samsunspor, Serik Belediyespor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Vanspor, Bucaspor, Bandırmaspor, Adanaspor, Aliağa FK ve Altay gibi Türkiye'nin önde gelen takımları yer aldı.

Ayrıca organizasyona yalnızca Türkiye'den değil, Avrupa'dan da kulüpler yoğun ilgi gösterdi. Petrolul Ploie?ti (Romanya) ve Neftçi Bakü (Azerbaycan) gibi takımlar, scout ekiplerini göndererek genç yetenekleri yakından takip etti. Böylece organizasyon, ulusal olduğu kadar uluslararası arenada da büyük yankı uyandırdı.



İKİNCİ KEZ DÜZENLENİYOR

Şimdi ise ikinci kez düzenlenen bu dev organizasyon, çok daha geniş bir kapsamla geri dönüyor. Antalya'da gerçekleşecek büyük final öncesinde, tam 18 şehirde ön eleme turnesi yapılacak. Turne kapsamında sırasıyla Erzurum, Van, Batman, Diyarbakır, Kayseri, İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Mersin, Kıbrıs, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, İzmir, Muğla ve son olarak Antalya yer alacak. Böylece şehir şehir dolaşılarak binlerce futbolcuya kendi memleketinde kendini gösterme şansı verilecek. Antalya etabı ise organizasyonun zirvesi olacak. Burada yalnızca Türkiye'nin dört bir yanından gelen futbolcular değil, aynı zamanda dünya genelinden yabancı uyruklu futbolcular da sahaya çıkarak final turunda vitrine çıkacak. İkinci organizasyonda şimdiden katılımı kesinleşen takımlar arasında dünyanın dev kulüpleri Kızılyıldız, Benfica, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Borussia Dortmund, Porto, River Plate ve Toronto FC bulunuyor. Avrupa kulüplerinin katılımı artarak devam ediyor.



ORGANİZASYON, GENÇ FUTBOLCULARIN KARİYERLERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Bunun yanında Türkiye'den de Trabzonspor, Bandırmaspor, Bucaspor, Altay, Erzurumspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor gibi önemli kulüpler organizasyonda yer alacak. Gold Performans, hem Türkiye'den hem de dünyadan gelen kulüplerin katılımıyla bu yılki organizasyonu daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şölenine dönüştürmeye hazırlanıyor. Genç futbolcular için kariyerlerini değiştirecek bu büyük sahneye artık geri sayım başladı.

