Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu!

İtalya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Brezilya ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı. Akdeniz temsilcisi, bu sonuçla birlikte dev finalde Filenin Sultanları ile mücadele etmeye hak kazandı.

İtalya 3-2 Brezilya

Salon: Huamark

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Yuliya Akulova (Kazakistan).

İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Fersino, Giovannini).

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena).

Setler: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13.

Süre: 135 dakika.

FİNAL TARİHİ

Türkiye-İtalya final mücadelesi, yarın TSİ 15.30 itibarıyla Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Diğer tarafta ise Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.