İtalyan devi, Uğurcan Çakır için düğmeye bastı! Dursun Özbek milli eldiven için kararını verdi: Sözleşmesi...

Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve kalesinde gördüğü az golle dikkat çeken Galatasaray’da, Uğurcan Çakır harekatı meyvelerini vermeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla özellikle Avrupa arenasındaki kritik kurtarışlarıyla adından söz ettiren 30 yaşındaki file bekçisi, İtalya'nın yolunu tutabilir.
HT Spor'un haberine göre; Serie A devi Inter, kaleci rotasyonunda değişime gitme kararı aldı. 37 yaşındaki tecrübeli eldiven Yann Sommer’in yerine uzun vadeli bir çözüm arayan Milano temsilcisi, rotayı İstanbul’a kırdı. İtalyanların, Uğurcan Çakır’ın maç performanslarını yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde Galatasaray’ın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Her ne kadar Inter’in ilgisi ciddi olsa da Galatasaray cephesinde ayrılık rüzgarları esmiyor. Sezon başında Başkan Dursun Aydın Özbek’in bizzat devreye girmesiyle Türkiye içi rekor bir bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Uğurcan, yönetimin "satılamaz" listesinde yer alıyor. 14 yıllık Muslera efsanesinin ardından kalede yeni bir istikrar yakalayan sarı-kırmızılılar, milli yıldızı kolay kolay bırakmaya niyetli değil.
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve yıllık 110 milyon TL garanti ücret alan Uğurcan Çakır için yönetimden bir jest hamlesi geliyor. Döviz kuru ve enflasyon verilerini göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi, başarılı kalecinin sözleşmesinde ciddi bir maaş iyileştirmesi yapmayı planlıyor.
Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 26 karşılaşmada sergilediği istatistiklerle ligin en iyi kalecisi olduğunu kanıtladı:
|İstatistik
|Değer
|Maç Sayısı
|26
|Gole Kapalı Maç
|10
|Takım Durumu
|Ligin en az gol yiyen takımı