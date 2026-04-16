Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

İtalyan devi, Uğurcan Çakır için düğmeye bastı! Dursun Özbek milli eldiven için kararını verdi: Sözleşmesi...

Süper Lig lideri Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan rekor bedelle kadrosuna kattığı ve Muslera sonrası dönemde kaleyi sağlama alan Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’ndeki devleşen performansıyla Avrupa piyasasını sallıyor. İtalyan devi, milli eldiveni listenin ilk sırasına yazdı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 12:51

Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve kalesinde gördüğü az golle dikkat çeken ’da, harekatı meyvelerini vermeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla özellikle Avrupa arenasındaki kritik kurtarışlarıyla adından söz ettiren 30 yaşındaki file bekçisi, İtalya'nın yolunu tutabilir.

SOMMER’İN YERİNE EN GÜÇLÜ ADAY

HT Spor'un haberine göre; devi Inter, kaleci rotasyonunda değişime gitme kararı aldı. 37 yaşındaki tecrübeli eldiven Yann Sommer’in yerine uzun vadeli bir çözüm arayan Milano temsilcisi, rotayı İstanbul’a kırdı. İtalyanların, Uğurcan Çakır’ın maç performanslarını yakından takip ettiği ve yaz döneminde Galatasaray’ın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

DURSUN ÖZBEK’İN PRENSİ: SATILMAYACAK!

Her ne kadar Inter’in ilgisi ciddi olsa da Galatasaray cephesinde ayrılık rüzgarları esmiyor. Sezon başında Başkan Dursun Aydın Özbek’in bizzat devreye girmesiyle Türkiye içi rekor bir bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Uğurcan, yönetimin "satılamaz" listesinde yer alıyor. 14 yıllık Muslera efsanesinin ardından kalede yeni bir istikrar yakalayan sarı-kırmızılılar, milli yıldızı kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

MAAŞA DEV İYİLEŞTİRME YOLDA

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve yıllık 110 milyon TL garanti ücret alan Uğurcan Çakır için yönetimden bir jest hamlesi geliyor. Döviz kuru ve enflasyon verilerini göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi, başarılı kalecinin sözleşmesinde ciddi bir maaş iyileştirmesi yapmayı planlıyor.

RAKAMLARLA UĞURCAN'IN BU SEZONU

Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig’de çıktığı 26 karşılaşmada sergilediği istatistiklerle ligin en iyi kalecisi olduğunu kanıtladı:

İstatistikDeğer
Maç Sayısı26
Gole Kapalı Maç10
Takım DurumuLigin en az gol yiyen takımı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de yabancı kuralında son karar verildi! Kulüpler istedi, TFF onayladı: İşte yeni kural...
Beşiktaş transferde gaza bastı! Fenerbahçe'ye tarihi çalım yolda: 'Kara Kartal' Romelu Lukaku için devreye girdi
Asensio Çaykur Rizespor maçında oynacak mı? Teknik heyetten rapor geldi: Bir iyi, bir kötü haber!
Galatasaray'da Osimhen bilmecesi: Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Dev derbi öncesi teknik heyetten kritik karar...
Galatasaray'da Bernardo Silva sürprizi! Barcelona aradan çekildi: 50 milyonluk operasyon başladı
