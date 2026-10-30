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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:37

Sergen Yalçın'ın 'O sözleri şov amacıyla yaptım' iddialarına ilişkin TFF'den açıklama!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçmişteki yorumlarıyla ilgili futbolcularına yönelik bazı açıklamalar yaptığı ve "O sözleri şov amacıyla yapmıştım" dediği yönündeki iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. TFF ise çıkan söylentileri ve iddiaları peş peşe yalanlayarak tecrübeli çalıştırıcının imza töreni dışında hiçbir beyanatı olmadığını duyurdu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Sergen Yalçın'ın 'O sözleri şov amacıyla yaptım' iddialarına ilişkin TFF'den açıklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:37

'nde 12 Kasım'da ve 15 Kasım'da ile çok kritik sınavlara çıkacak olan 'nda, son günlerde kulislerde dolaşan iddialar gündeme bomba gibi düştü. 

Sergen Yalçın'ın 'O sözleri şov amacıyla yaptım' iddialarına ilişkin TFF'den açıklama!

"FUTBOLCULAR AÇIKLAMALARIMA TAKILMIYOR, ÇÜNKÜ O AÇIKLAMALARI ŞOV AMACIYLA YAPMIŞTIK"

Spor kamuoyunda hızla yayılan söylentilere göre, teknik direktör 'ın geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı bazı eleştirel yorumlar nedeniyle futbolcularla arasında bir gerginlik olduğu ve Yalçın'ın yakın çevresine "Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor, çünkü o açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız, futbolcular da bunu biliyor" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi.

Sergen Yalçın'ın 'O sözleri şov amacıyla yaptım' iddialarına ilişkin TFF'den açıklama!

Ayrıca haberlerde, 22 Ekim'de göreve gelen deneyimli teknik adamın tüm oyuncularla bire bir görüntülü görüşme yaptığı, sakatlığı süren Kenan Yıldız'ın sakat olmasına rağmen kampa katılacağı ve takımda boş konuşmalara vakit olmadığı yönünde söylemlerde bulunduğunun konuşulduğu öne sürüldü.

Sergen Yalçın'ın 'O sözleri şov amacıyla yaptım' iddialarına ilişkin TFF'den açıklama!

TFF'DEN ÇİFT YALANLAMA: "ASILSIZ SÖYLENTİLER"

Spor kulislerini sarsan bu iddiaların ve söylentilerin ardından Türkiye Federasyonu'ndan (TFF) art arda yalanlama geldi.

TFF tarafından yayımlanan ilk açıklamada, A Milli Takım teknik direktörü ile futbolcular arasında iddia edilen türde hiçbir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir" denildi.

Sergen Yalçın'ın 'O sözleri şov amacıyla yaptım' iddialarına ilişkin TFF'den açıklama!

Federasyon, yayınladığı ikinci açıklamada ise bu tür iddiaların ve söylentilerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."

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ETİKETLER
#fransa
#Belçika
#sergen yalçın
#Futbol
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#Spor
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