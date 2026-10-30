Sergen Yalçın'ın 'O sözleri şov amacıyla yaptım' iddialarına ilişkin TFF'den açıklama!

UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile çok kritik sınavlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda, son günlerde kulislerde dolaşan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

"FUTBOLCULAR AÇIKLAMALARIMA TAKILMIYOR, ÇÜNKÜ O AÇIKLAMALARI ŞOV AMACIYLA YAPMIŞTIK"

Spor kamuoyunda hızla yayılan söylentilere göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı bazı eleştirel yorumlar nedeniyle futbolcularla arasında bir gerginlik olduğu ve Yalçın'ın yakın çevresine "Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor, çünkü o açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız, futbolcular da bunu biliyor" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi.

Ayrıca haberlerde, 22 Ekim'de göreve gelen deneyimli teknik adamın tüm oyuncularla bire bir görüntülü görüşme yaptığı, sakatlığı süren Kenan Yıldız'ın sakat olmasına rağmen kampa katılacağı ve takımda boş konuşmalara vakit olmadığı yönünde söylemlerde bulunduğunun konuşulduğu öne sürüldü.

TFF'DEN ÇİFT YALANLAMA: "ASILSIZ SÖYLENTİLER"

Spor kulislerini sarsan bu iddiaların ve söylentilerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) art arda yalanlama geldi.

TFF tarafından yayımlanan ilk açıklamada, A Milli Takım teknik direktörü ile futbolcular arasında iddia edilen türde hiçbir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilerek, "Tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir" denildi.

Federasyon, yayınladığı ikinci açıklamada ise bu tür iddiaların ve söylentilerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın TFF’nin Riva’daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."