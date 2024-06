TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı'dan seçim açıklaması: Her şey yenilenecek

10 Haziran 2024 12:58 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 13:13

UEFA İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Servet Yardımcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısı seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OLAĞAN BİR SEÇİM DEĞİL, OLAĞANÜSTÜ BİR SEÇİM"

Üç kez üst üste Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Yardımcı, “18 Temmuz’daki TFF seçimi olağan bir seçim değil, olağanüstü bir seçim. Ne yazık ki futbolumuzun tüm paydaşları, Türk futbolunun mevcut durumu ve geleceği konusunda memnun olmadığından, TFF yönetimi olağanüstü seçim kararı almak zorunda kalmıştır. 18 Temmuz’da Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacağına inanıyorum. Türkiye, her alanda kendi sorunlarını kendi içinde çözebilecek bilgi ve deneyime sahiptir. 18 Temmuz, Türk futbolunda akıl, sağduyu, bilgi, iletişim ve işbirliğinin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalıdır. 18 Temmuz’dan sonra Türk futbolunda her şey yenilenecek" dedi.

"FUTBOLDA YENİ BİR YÜKSELİŞİN BAŞLANGICINA İMZA ATACAKTIR"

Dünyada ve Avrupa’da uygulanan sistemlerin Türkiye'de de hayata geçirileceğinin altını çizen Yardımcı, "Seçimde değişim yönünde oy kullanacak her bir Türk futbol ailesi ferdi, futbolda yeni bir yükselişin başlangıcına imza atacaktır. 7 yıldır UEFA Yönetim Kurulu üyesi olarak ülkemi temsil ediyorum. Avrupa’da her zaman Türk futbolu hakkında sorular alıyorum, özellikle son 2 yılda yaşananlarla ilgili öyle sorular geldi ki, ne cevap vereceğimi bilemedim ve büyük üzüntü duydum. Türk futbolunda sorunlar kronikleşti ve çözümler tıkandı. Her krizde daha da geriye gittik. Futbol gibi dünyanın en sevilen sporunda sorunlar olur, asıl marifet bu sorunları çözme konusunda yetenek ve irade göstermektir. FIFA ve UEFA gibi düzenleyici kuruluşlar bu alanda büyük deneyime sahip. Benim başında olduğum kurullar, sorunları çözebilecek yapıya ve anlayışa sahiptir. Dünyada ve Avrupa’da sorunları nasıl çözüyorsak, FIFA ve UEFA’da futbolu yönetirken hangi çözümleri üretiyorsak, 18 Temmuz’dan itibaren aynı kuralları, bilgi birikimine sahip uzmanlarla birlikte Türkiye’de inşa edeceğiz. Türkiye’yi FIFA ve UEFA’da futbolun en üst noktalarında temsil ederken edindiğim bilgi ve tecrübeyi, şimdi federasyon başkanı olarak Türk futboluna kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.