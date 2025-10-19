Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha dünya şampiyonu oldu

Kategoriler
WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.
Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta da şampiyonluğa ulaştı.