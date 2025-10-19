Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Aktüel
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta kaç kez şampiyon oldu kaçıncı şampiyonluğu?

Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu, 2025 World Superbike sezonunun final yarışında şampiyonluğunu duyurmasının ardından gündeme oturdu.

Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta kaç kez şampiyon oldu kaçıncı şampiyonluğu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 16:29

2025 Dünya Superbike sezonu, bu hafta sonu İspanya'nın Jerez pistinde yapılan üç yarışla tamamlandı.

Pazar günü son yarışa en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 22 puan önünde başlayan BMW pilotu , yarışı ilk 13 sıra içinde bitirdiği takdirde şampiyonluğu garanti edecekti.

Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta kaç kez şampiyon oldu kaçıncı şampiyonluğu?

Pazar günü saat 12.00'de düzenlenen kısa seanslı yarışta Bulega tarafından düşürülmesi sebebiyle bu yarışa 10. sırada start alan Toprak, birkaç tur içinde beşinciliğe, bitime 9 tur kala da üçüncülüğe yani podyum konumuna ulaştı.

Podyum pozisyonuna çıkmasının ardından temkinli bir yarış sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta kaç kez şampiyon oldu kaçıncı şampiyonluğu?

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇINCI KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Bu sonuçla birlikte Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike kariyerinin üçüncü zaferini kazandı!

2021 sezonunda Yamaha ile 2024 sezonunda ise BMW ile şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, seri tarihinde 3 veya daha fazla elde eden dördüncü isim oldu.

Gelecek sezonda MotoGP'de Pramac Yamaha takımıyla yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu, 2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Dünya Superbike’a zaferle veda etti.

Sıkça Sorulan Sorular

Toprak Razgatlıoğlu bu sezon kaç yarış kazandı?
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonu boyunca 17 yarışta podyuma çıktı ve bunların 10’unu birincilikle tamamladı. Bu performans, BMW’ye tarihinin ilk markalar şampiyonluğunu da getirdi.
#toprak razgatlıoğlu
#şampiyonluk
#dünya superbike şampiyonası
#Superbike
#Jerez
#Aktüel
