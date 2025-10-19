Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta kaç kez şampiyon oldu kaçıncı şampiyonluğu?

2025 Dünya Superbike sezonu, bu hafta sonu İspanya'nın Jerez pistinde yapılan üç yarışla tamamlandı.

Pazar günü son yarışa en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 22 puan önünde başlayan BMW pilotu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı ilk 13 sıra içinde bitirdiği takdirde şampiyonluğu garanti edecekti.

Pazar günü saat 12.00'de düzenlenen kısa seanslı yarışta Bulega tarafından düşürülmesi sebebiyle bu yarışa 10. sırada start alan Toprak, birkaç tur içinde beşinciliğe, bitime 9 tur kala da üçüncülüğe yani podyum konumuna ulaştı.

Podyum pozisyonuna çıkmasının ardından temkinli bir yarış sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, yarışı üçüncü sırada bitirdi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇINCI KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Bu sonuçla birlikte Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike kariyerinin üçüncü zaferini kazandı!

2021 sezonunda Yamaha ile 2024 sezonunda ise BMW ile şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu, seri tarihinde 3 veya daha fazla şampiyonluk elde eden dördüncü isim oldu.

Gelecek sezonda MotoGP'de Pramac Yamaha takımıyla yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu, 2018 sezonundan bu yana mücadele ettiği Dünya Superbike’a zaferle veda etti.