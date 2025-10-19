Menü Kapat
Spor
Toprak Razgatlıoğlu'na Bulega'dan skandal hareket! Milli sporcumuz yarış dışı kaldı

İspanya Jerez Pisti’nde düzenlenen WorldSBK Superpole Race nefes kesen anlara sahne oldu. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önde olduğu yarışta yaşananlar ise yarışa damga vurdu. Razgatlıoğlu, rakibi Nicolo Bulega'nın kasti çarpması sonucu düşerek pist dışında kaldı.

Toprak Razgatlıoğlu'na Bulega'dan skandal hareket! Milli sporcumuz yarış dışı kaldı
spanya’daki Jerez Pisti’nde düzenlenen WorldSBK Superpole Race yine nefesleri kesen anlara sahne oldu. Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun da boy gösterdiği yarışta yaşananlar yarışa damga vurdu.

Toprak Razgatlıoğlu'na Bulega'dan skandal hareket! Milli sporcumuz yarış dışı kaldı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞ DIŞINDA KALDI

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının Superpole yarışında skandal bir hareketle yarış dışında kaldı. Yaşanan skandal sosyal medyada gündeme otururken, yarış kontrolünün olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.

Toprak Razgatlıoğlu'na Bulega'dan skandal hareket! Milli sporcumuz yarış dışı kaldı

"EN SKANDAL TEMASLARDAN BİRİ"

Uluslararası yayıncı kuruluşun yorumcuları, yaşananları “Superbike tarihinin en skandal temaslarından biri” olarak nitelendirdi.

Toprak Razgatlıoğlu'na Bulega'dan skandal hareket! Milli sporcumuz yarış dışı kaldı

SUPERPOLE YARIŞI TAMAMLANDI

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla birinci sıradan başladığı 10 turluk Superpole yarışında, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçtikten sonra Bulega'nın çarpmasıyla kaza geçirdi. Pist dışına çıkan Toprak'ın sağlık durumunda bir sıkıntı olmazken, Toprak bu yarıştan puan alamadı.

Kaza nedeniyle Bulega'ya yarış içinde sadece uzun tur cezası verilirken, konuyla ilgili ROKiT BMW Motorrad takımının şikayetçi olacağı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Jerez'de Superpole yarışını Bulega birinci, İspanyol Alvaro Bautista ikinci, İtalyan motosikletçi Andrea Iannone de üçüncü sırada bitirdi.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak için ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunan yarışseverler, Bulega'ya da uzun süre tepki gösterdi. Bulega, tepkiler sonucunda podyumdan kısa sürede inmek zorunda kaldı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağındaki Superpole yarışını 13. sırada tamamladı.

Bu sonuçla şampiyonluk yolunda genel klasmanda 600 puanla Toprak birinci sıradaki yerini korurken, 578 puana ulaşan Bulega ikinci sırada, Bautista da 317 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

