Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Basketbolda dev derbi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadeleleri kapsamında bugün Galatasaray MCT evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Dev derbi mücadelesinin öncesinde nefesler tutuldu.

Taraftarlar tarafından Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı bugün saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray MTC bu sezon ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 9. sırada yer alan Galatasaray MTC karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Beko bu sezon 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler derbiyi kazanarak tekrardan ilk sıralara yerleşmeyi planlıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı bir şekilde beIN Sports'dan takip edebilecekler.