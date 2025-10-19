Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Basketbolda dev derbi

Basketbol Süper Ligi'nde bugün büyük derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray MCT ile FEnerbahçe Beko bugün karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Basketbolda dev derbi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 12:27

Türkiye 'nin 4. hafta mücadeleleri kapsamında bugün MCT evinde Beko'yu ağırlayacak. Dev mücadelesinin öncesinde nefesler tutuldu.

Taraftarlar tarafından Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Basketbolda dev derbi

GALATASARAY - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı bugün saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Basketbolda dev derbi

Galatasaray MTC bu sezon ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 9. sırada yer alan Galatasaray MTC karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Basketbolda dev derbi

Fenerbahçe Beko bu sezon 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler derbiyi kazanarak tekrardan ilk sıralara yerleşmeyi planlıyor.

Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Basketbolda dev derbi

GALATASARAY - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı bir şekilde beIN Sports'dan takip edebilecekler.

ETİKETLER
#Spor
#Basketbol
#galatasaray
#basketbol süper ligi
#beın sports
#derbi
#Fenerbahçe
#Türkiye Basketbol Süper Ligi
#Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.