Editor
 Hüseyin Bahcivan

Como Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız Como Juventus maç kadrosu, ilk 11'inde var mı?

Como - Juventus maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. İtalya Serie A karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan mücadelede milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Como - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

Haber Merkezi
19.10.2025
13:06
19.10.2025
13:06

İtalya 7. hafta mücadeleleri kapsamında bugün (19 Ekim 2025 Pazar) milli futbolcumuz 'ın forma giydiği , Como ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Como - Juventus maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

COMO - JUVENTUS MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Guiseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak olan Como - Juventus maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Serie A'da namağlup bir şekilde devam eden Juventus, bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son haftalarda üst üste beraberlik alan İtalyan devi, Como'yu deplasmanda mağlup ederek bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Como ise ligde oynadığı 6 maçta toplam 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puanla 9. sırada yer alan Como, Juventus karşılaşmasından galibiyet alarak üst sıralara yükselmeyi planlıyor.

COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 7. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Como - Juventus maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.30'da başlayacak.

KENAN YILDIZ COMO - JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli yıldızımız Kenan Yıldız, Como - Juventus karşılaşmasında ilk 11'de başlayacak. Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 8 maçta 685 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağlayan milli futbolcu oldukça başarılı bir açılış gerçekleştirdi.

COMO - JUVENTUS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Como'da karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. alberto Dossena - Assane Diao, Ignace Van der Brempt- Sergi Roberto ve Jayden Addai karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Juventus'da ise 6 futbolcu sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bu futbolcular ise şöyle:

Arkadiusz Milik, Fabio Miretti, Bremer, Juan Cabal, Edon Zhegrova, Carlo Pinsoglio

Como - Juventus maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Como: Butez; Posch, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

