TGRT Haber
17°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Geriye tabela ve balık ölüleri kaldı! Kızılca Göleti sadece 2 ayda kurudu!

Son 40 yılın en kurak günlerini yaşayan Ankara'da Kızılca Göleti yalnızca 2 ay içinde kurudu. Ağustos ayında kuraklık ve göleti besleyen su kanallarının kapalı olması nedeniyle su, çekilmeye devam etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
12:54
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
12:54

Çubuk'ta bulunan Kızılca Göleti son 40 yılın en sıcak yılında kuraklığa yenik düştü. Göletteki su henüz tam kurumamışken bile köy halkı çürüyen balık kokusundan gölete yaklaşamıyordu. Kuraklığa çözüm bulunamaması ve yağış oranlarında yaşanan düşüş sebebiyle tamamen kurudu.

Geriye tabela ve balık ölüleri kaldı! Kızılca Göleti sadece 2 ayda kurudu!

2 AY ÖNCE 1 METRE SU VARDI!

Göletteki suyun tamamen bittiğini söyleyen Kızılca Mahallesi Muhtarı Hacı İbrahim Öztürk, 2 ay önce 1 metre su olduğunu aktardı. Muhtar Öztürk, Karşıyaka Mahallesi'nden buraya su taşıyan bir kanal olduğunu ancak o kanalın atıl vaziyette kaldığını belirtti. Öztürk, "Büyükşehir bir çalışma yaptı kanalın üzerinden. Kanalı temizleyeceklerdi. Şu anda daha kanalı temizlemeye gelmediler. Göletimiz bitti şu anda. Bu gölet 50 sene önce sulama amaçlı kurulmuştu. Damlama sulama çıkınca bu göleti kullanmadı köylüler. Kızılca Mahallesi'ne ait bu gölet. Bu şekilde bu balıklar da öldü. Bir sürü köpekler vardı burada. Köpekler su içiyordu. Köpekler de kayboldu gitti. İşte bu şekilde duruyor. Büyükşehir'in çalışmasından henüz bir yol alamadık. 1 metre falan su vardı. Şu savak falan açıktaydı. Suyun içindeydi. Şimdi savak falan tamamen kurudu. Hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.

Geriye tabela ve balık ölüleri kaldı! Kızılca Göleti sadece 2 ayda kurudu!

"KANALI KAPATMIŞLAR"

Kanalın bulunduğu Karşıyaka Mahallesi'nde hobi bahçelerinin yapıldığını belirten Öztürk, "Hobiciler hep kanalları kapatmış. Aslında orayı temizleyip tel örgü çekmişler. Her şeyi yapmışlar yani. Bu şekilde burası da atıl vaziyette kaldı. Büyükşehir'in çalışmaları var burada. Ama henüz bir yol alamadık Büyükşehir'den. Kanal hobi bahçeleri yüzünden kurumadı. Oradan gelen kanalı kapatmışlar. Bizim Karşıyaka'dan gelen kanalı kapatmışlar. nedeniyle kuruma var" dedi.

Geriye tabela ve balık ölüleri kaldı! Kızılca Göleti sadece 2 ayda kurudu!

"KEDİ, KÖPEK, KURT, KUŞ SU İÇİYORDU BURADA"

ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın kuruyan göletle ilgilendiğini kaydeden Öztürk, "Geleceğiz diyorlar. Bir an evvel bu cenazeyi kaldırsınlar. Burası bu şekilde duruyor. Atıl vaziyette duruyor. Kedi, köpek, kurt, kuş su içiyordu burada. Şu anda burada 50-60 köpek vardı. 50-60 köpek köyün içine doldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Öztürk, Kızılca Göleti'nin su sorununun 1 yıl önce başladığını ancak hiçbir önlem alınmadığı için şu an tüm suyunun kuruduğunu kaydetti.

Geriye tabela ve balık ölüleri kaldı! Kızılca Göleti sadece 2 ayda kurudu!
