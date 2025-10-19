Menü Kapat
17°
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk sözünü tutamadı! 'Tesla Roadster' iptalinde kapora iadesi krizi

Tesla Roadster modelinin piyasaya sürüleceği tarih halen belli değil. 50.000 dolarlık rezervasyon ücretini geri almak isteyen müşteriler ise şirketin iade sürecindeki isteksizliği nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

'nın 2017'de tanıttığı ve başlangıçta 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Roadster modeli, rekor vaatleriyle dikkat çekmişti: 1,9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşma, 400 km/s'in üzerinde azami hız ve 965 km'den fazla menzil.

Bu iddialı sözler üzerine birçok kişi aracı alma ayrıcalığını güvence altına almak için 50 bin dolarlık rezervasyon ücreti ödemeye gönüllü olmuştu. İlk 5 bin dolarlık ödeme kredi veya banka kartıyla anında yapılırken, kalan 45 bin doların 10 gün içinde havale edilmesi gerekiyordu.

Ancak Roadster'ın çıkışı sayısız kez ertelendi. Şimdilerde aracın piyasaya sürülmesini bekleyen müşteriler, ödedikleri ve iade edilebilir olduğu belirtilen kapora bedellerini geri almakta yaşadıkları zorlukları forumlarda ve sosyal medyada dile getiriyor.

MUSK'TAN "PASTA ÜZERİNDEKİ KİRAZ" BENZETMESİ

MUSK'TAN "PASTA ÜZERİNDEKİ KİRAZ" BENZETMESİ

BBC'nin Top Gear dergisinin Ekim 2024 tarihli haberine göre, Tesla CEO'su bir yatırımcı konferansında gecikmeyle ilgili olarak "Şu ana kadar çıkmamasının nedeni, Roadster'ın sadece pastanın üzerindeki krema değil, kremanın üzerindeki kiraz olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Musk'ın alıcılara pek de teselli vermeyen pazarlama tabiri, özellikle yeni Roadster hakkında büyük güncellemeler yapıp aracı 2025'e kadar çıkaracağına söz vermesinin üzerinden sekiz ay geçtikten sonra geldi. Yılın bitmesine az bir zaman kala Tesla hâlâ ne zaman çıkacağı belirsiz otomobil için rezervasyon almaya devam ediyor.

TESLA, KAPORALARI İADE ETMEYE İSTEKLİ GÖRÜNMÜYOR

TESLA, KAPORALARI İADE ETMEYE İSTEKLİ GÖRÜNMÜYOR

Tesla, Roadster alıcılarının siparişlerini istedikleri zaman iptal edebileceklerini en başından açıkça belirtse de 50 bin dolarlık depozitoyu geri almak birçok kişi için tam bir karmaşaya dönüşmüş durumda.

Firmanın internet sitesindeki 'rezervasyonu yönet' sayfasında iptal düğmesi bulunmuyor; yalnızca e-posta adresi ve telefon numarası sunuluyor. Tesla müşterileri, iletişim kurma yöntemlerinin hiçbirinden zamanında cevap alamadıklarını belirtiyor.

Elon Musk sözünü tutamadı! 'Tesla Roadster' iptalinde kapora iadesi krizi

Şanslı veya ısrarcı olup bir Tesla temsilcisine ulaşanlar ise yardım etme konusunda isteksiz bir tutumla karşılaştıklarını rapor etti. Alıcılar, farklı kanallardan birden fazla iptal talebi göndermelerine rağmen sonuç alamadıklarını da aktardı.

Bazı müşteriler, havale ettikleri 45 bin doları iade alabildiklerini ancak kalan 5 bin doları alamadıklarını söyledi. Bazıları ise ilk 5 bin dolarlık ödemeyi geri aldıklarını fakat geri kalanı beklediklerini bildirdi.

