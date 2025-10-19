Menü Kapat
SON DAKİKA!
Otomobil
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Avrupa’da yeni kriz kapıda: Otomobil üreticileri çipsiz kalabilir

Trump’ın kararları Avrupa’yı yeniden zorluyor. Hollanda’nın Çinli çip üreticisi Nexperia’ya el koyması, kıtadaki otomotiv devlerini tedarik krizine sürükleyebilir.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 11:58

’da geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ülke, Çinli çip üreticisi Nexperia’ya el koydu. İlk bakışta yerel bir karar gibi görünse de, perde arkasında ABD– ticaret savaşının etkileri var. İddialara göre bu adım, Donald Trump’ın doğrudan talebiyle atıldı.

Ancak olayın yankısı yalnızca siyasi düzeyde kalmadı; Avrupa sektörü de ciddi biçimde sarsıldı. Çünkü Çin, bu hamlenin ardından Nexperia’nın Avrupa’ya çip satışını yasakladı.

Avrupa’da yeni kriz kapıda: Otomobil üreticileri çipsiz kalabilir

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Nexperia, otomotiv elektroniğinde kritik bir konuma sahip. Şirket, transistör ve diyot gibi temel bileşenlerin üretiminde küresel pazarın yüzde 40’ını elinde bulunduruyor.

BMW, Toyota, Mercedes-Benz gibi dev markalar araçlarında bu parçaları kullanıyor. Dolayısıyla Nexperia’nın Avrupa’ya ihracatını durdurması, kıtadaki otomobil üretimi için yeni bir kriz anlamına geliyor.

Pandemi döneminde benzer bir tedarik kriziyle sarsılan otomotiv sektörü, şimdi de ABD–Çin geriliminin ortasında kalmış durumda.

Sektör temsilcilerine göre mevcut stoklar yalnızca birkaç haftalık üretimi karşılayabilir. Bu da fabrikaların kısa sürede durma riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Avrupa’da yeni kriz kapıda: Otomobil üreticileri çipsiz kalabilir

“SAVAŞ ODALARI” YENİDEN KURULDU

Avrupa’daki üreticiler, çareyi alternatif tedarikçiler bulmakta arıyor. General Motors, Volkswagen ve Toyota gibi markalar üretimi durdurmamak için farklı tedarikçilerle görüşmelere başladı.

Ancak çip üretimi öyle kolayca başka bir firmaya devredilebilecek bir süreç değil. Bu nedenle şirketler, pandemi döneminde kullandıkları “savaş odası” stratejisini yeniden devreye soktu.

Günlük lojistik toplantıları, acil durum planları ve tedarikçi görüşmeleri yeniden gündemde. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), çözüm bulunamazsa üretim durmalarının “kaçınılmaz” hale gelebileceğini söylüyor.

Avrupa’da yeni kriz kapıda: Otomobil üreticileri çipsiz kalabilir

SÜRÜCÜLER DE ETKİLENECEK

Sorun kısa sürede çözülmezse krizin etkisi yalnızca fabrikalarla sınırlı kalmayacak. Üretimde yaşanacak aksaklıklar araç teslimatlarını geciktirebilir, maliyetleri artırabilir ve yedek parça teminini zorlaştırabilir. Bu da servis sürelerinin uzaması ve bazı onarımların ertelenmesi anlamına geliyor.

KIRILGAN ZİNCİR BİR KEZ DAHA KOPTU

Nexperia olayı, küresel tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, artık sadece teknoloji şirketlerini değil, otomotiv endüstrisini de içine çekmiş durumda.

Çin aldı başını gidiyor: 2027’ye kadar ikiye katlayacak
Kontak çevirirken aman bunlara dikkat edin! Meğer o basit hata motor ömrünü yarıya indiriyormuş
ETİKETLER
#çin
#hollanda
#otomotiv
#tedarik zinciri
#çip krizi
#Nexperia
#Abd-çin Ilişkileri
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
