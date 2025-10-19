Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Çin aldı başını gidiyor: 2027'ye kadar ikiye katlayacak

Çin, ülke genelinde 28 milyon şarj noktası ve 300 GW kapasite hedefiyle dev bir dönüşüm planı başlattı. Kırsal bölgelerden otoyollara kadar her yerde yüksek güçlü şarj istasyonları kurulacak.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.10.2025
11:35
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
11:35

Çin, altyapısında büyük bir atılım hazırlığında. Ulusal Enerji İdaresi (NEA), 2027 yılına kadar ülke genelindeki şarj altyapısını ikiye katlamayı hedefleyen yeni bir üç yıllık plan açıkladı. Hedef büyük: 80 milyondan fazla elektrikli aracın ihtiyacını karşılayacak, verimli ve kapsayıcı bir şarj ağı kurmak.

300 GW KAPASİTE, 28 MİLYON ŞARJ NOKTASI

NEA’nın liderliğinde hazırlanan plan, beş bakanlık ve komisyonun ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Buna göre, kamuya açık şarj kapasitesi 300 gigawatta çıkarılacak, toplam şarj noktası sayısı ise 28 milyona ulaşacak.

Yetkililere göre mevcut altyapı genel talebi karşılasa da, kırsal kapsama alanı, ağ dengesi ve hizmet kalitesi hâlâ zayıf. Yeni plan bu sorunları çözmeyi, özellikle kırsal alanlarda şarj istasyonu kurulumlarını hızlandırmayı ve şehir içi ana yollarla otoyollarda yüksek güçlü şarj istasyonlarını artırmayı amaçlıyor.

Çin aldı başını gidiyor: 2027’ye kadar ikiye katlayacak

ŞEHİRLERDE HIZLI ŞARJ ATAĞI

Bugün ’deki kamuya açık istasyonların ortalama gücü 45,5 kW civarında. Ancak NEA’ya göre bu, özellikle tatil dönemleri gibi yoğun zamanlarda yetersiz kalıyor. Bu yüzden 2027’ye kadar şehirlerde 1,6 milyon yeni DC hızlı şarj cihazı kurulacak. Bunların 100 bini yüksek güçlü ünitelerden oluşacak.

Sekiz yıldan uzun süredir hizmet veren ve 800 volt altındaki sistemler de yenilenecek. Böylece mevcut istasyonlar daha güvenli, verimli ve dayanıklı hale gelecek.

Çin aldı başını gidiyor: 2027’ye kadar ikiye katlayacak

OTOYOLLARDA ULTRA HIZLI DÖNEM

Yeni plana göre 2027 sonunda, otoyol hizmet alanlarında 60 kW üzeri güce sahip 40 bin ultra hızlı şarj noktası devreye alınacak. Yüksek rakımlı veya aşırı soğuk bölgeler dışında tüm otoyollar hızlı şarj altyapısıyla donatılacak. Ayrıca, şu anda hiç kamuya açık istasyonu bulunmayan kasabalarda 14 bin yeni DC şarj ünitesi kurulacak.

Çin aldı başını gidiyor: 2027’ye kadar ikiye katlayacak

ARAÇLAR ŞEBEKENİN PARÇASI OLACAK

Planın yenilikçi yönlerinden biri de araç-şebeke etkileşimi (VGI) sistemi. Bu teknoloji sayesinde elektrikli araçlar yalnızca enerji tüketicisi değil, aynı zamanda enerji depolama ve dengeleme süreçlerinin aktif bir parçası haline gelecek. Yaklaşık 5 bin çift yönlü şarj cihazının kurulması planlanıyor.

Çin aldı başını gidiyor: 2027’ye kadar ikiye katlayacak

YENİ BİNALARDA ŞARJ ALTYAPISI ZORUNLU

Yeni konut projelerinde %100 şarj altyapısı ya da hazır bağlantı bulunması zorunlu hale gelecek. Mevcut yerleşim alanlarında ise ortak şarj istasyonu yönetimi için pilot uygulamalar başlatılacak.

Çin aldı başını gidiyor: 2027’ye kadar ikiye katlayacak

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI REKOR KIRIYOR

Elektrikli araç pazarındaki hızlı büyüme, bu planın neden şimdi açıklandığını net biçimde gösteriyor. Sadece eylül ayında Çin’de 1,6 milyon yeni enerjili araç (NEV) satıldı. Bunların 1,1 milyona yakını tamamen elektrikli modellerdi. Görünen o ki Çin, hem yollarını hem de altyapısını geleceğe hazırlıyor

ETİKETLER
#çin
#elektrikli araç
#sürdürülebilirlik
#otomotiv
#yenilenebilir enerji
#Şarj Altyapısı
#Otomobil
