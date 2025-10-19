Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Piyasayı sallayan talep! Türkiye'de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

Otomobil alırken zarar etmek istemeyenlerin radarına takılan modeller açıklandı. Türkiye’nin ikinci el piyasasında en çok talep gören bu 10 model, sadece düşük arıza oranlarıyla değil, aynı zamanda parça kolaylığı, yakıt cimriliği ve piyasa likiditesiyle de alıcısını cezbediyor. İşte yatırım aracı olarak görülen o popüler modellerin tam listesi.

Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu
Türkiye piyasasında, sıfır araç fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle, ikinci el pazarı adeta bir ekonomik barometre görevi görüyor. Milyonlarca alıcı, bir otomobili sadece bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda değerini koruyan bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu durum, piyasada bazı modellerin talebini sürekli yüksek tutuyor. En çok talep gören otomobiller, genellikle en az arıza çıkaran, yedek parçası en ucuz ve en hızlı satılabilen (likiditesi yüksek) modeller arasından çıkıyor.

Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

İKİNCİ EL PİYASASININ ALTIN KURALI

Bir otomobilin ikinci el piyasasında bu denli yoğun talep görmesinin ardında, markanın imajının ötesinde somut ekonomik ve lojistik nedenler yatar.

  • Yüksek Likidite: Talep gören otomobillerin satışı çok hızlı gerçekleşir. Alıcı, o modelin piyasada ne kadar çok olduğunu bildiği için, kendi aracını da satarken zorlanmayacağını bilir. Bu, alıcı için bir finansal güvencedir.
  • Yaygın Servis ve Yedek Parça Ağı: Sıkça görülen modellerin yedek parçaları piyasada bol miktarda bulunur ve uygun fiyatlıdır. Bu da tamir ve bakım süreçlerini hem hızlandırır hem de ucuzlatır.
  • Yakıt Ekonomisi: Özellikle dizel (dCi, Multijet) ve hibrit motorlara sahip modeller, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle ikinci el piyasasında her zaman en çok arananlardır.
  • Kanıtlanmış Güvenilirlik: Yıllardır yollarda olan ve kronik sorun çıkarmayan modeller, alıcılar için en büyük güvenceyi sunar.
Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

2025'İN EN GÖZDE 10 İKİNCİ EL OTOMOBİLİ

Türkiye'nin geniş otomobil parkurunda, ikinci el pazarında en çok talep gören o 10 model şöyledir. Bu modeller, farklı segmentlerde yer alsa da ortak noktaları yüksek güvenilirliktir:

  • 1. (Sedan ve Cross): Türkiye'nin en çok satan ve yerli üretim avantajına sahip olan Fiat Egea, ikinci el piyasasında likiditenin simgesidir. Düşük bakım maliyetleri, yedek parça bolluğu ve ekonomik motor seçenekleri (özellikle 1.3 Multijet) sayesinde, piyasada asla değer kaybetmeyen bir modeldir. Cross versiyonunun SUV görünümü de talebi artırmaktadır.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 2. Renault Clio: B segmentinde en çok aranan otomobillerden biri olan Renault Clio, hem yakıt ekonomisi hem de şehir içi pratikliğiyle öne çıkar. Özellikle son nesli, modern tasarımı ve ekonomik motorlarıyla ikinci elde yüksek talep görmeye devam ediyor. Renault'nun yaygın servis ağı bu talebi desteklemektedir.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 3. : Sorunsuzluk ve yüksek dayanıklılık arayanlar için Toyota Corolla, her zaman güvenilir bir limandır. Düşük arıza oranı ve yüksek ikinci el değeri, onu uzun vadeli bir yatırım haline getirir. Hybrid versiyonları ise yakıt ekonomisi arayanlar için en gözde seçeneklerdendir.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 4. Honda Civic: Civic, piyasada sadık bir hayran kitlesine sahiptir. Sürüş keyfi, sağlam VTEC motorları ve sorunsuz LPG uyumu sayesinde, ikinci el pazarında yüksek değerini korur. Özellikle FC5 gibi popüler kasaları, piyasada anında alıcı bulur.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 5. Renault Megane: C segmentinde genişlik ve konfor arayanlar için Renault Megane, en çok talep gören sedanlardan biridir. 1.5 dCi dizel motoru, yakıt ekonomisi nedeniyle hala popülerliğini korurken, Türkiye'deki yüksek satış adetleri, ikinci el parça pazarında bol miktarda parça bulunmasını sağlar.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 6. Volkswagen Golf: Alman kalitesini ve kompakt sürüş dinamiklerini bu bütçeyle deneyimlemek isteyenler için Golf, en çok aranan hatchback'lerden biridir. Piyasa likiditesi çok yüksektir ve fiyat istikrarı nedeniyle satarken zarar ettirmeyen bir modeldir.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 7. Nissan Qashqai: Kompakt SUV segmentinde uzun yıllardır liderlik yapan Qashqai, ikinci elde de yüksek talep görür. 1.5 dCi dizel otomatik versiyonları, konfor ve yakıt ekonomisini birleştirerek satılırken değerini korur.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 8. Ford Focus: Dinamik sürüşü ve geniş kullanıcı kitlesiyle Ford Focus, ikinci el pazarında da kendine sağlam bir yer edinmiştir. Yedek parça bolluğu ve uygun fiyatları, bu modeli oldukça avantajlı hale getirir.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 9. Hyundai i20: B segmentinde i20, uygun fiyatı, modern tasarımı ve Kore markalarının artan güvenilirliğiyle öne çıkar. Özellikle genç alıcılar arasında yüksek talep görür ve kolay satılabilirliğiyle bilinir.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

  • 10. Volkswagen Passat: D segmenti sedan arayanlar için Passat, konforu, prestiji ve Alman kalitesiyle ikinci el pazarında hala yoğun talep görür. Özellikle yüksek kilometreli olsa bile, bakımlı Passat'lar değerini korur.

    Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

BU MODELLERİ ALIRKEN UNUTULMAMASI GEREKENLER

Bu modeller piyasada ne kadar çok talep görse de, alıcının dikkatli olması gerekir. Yüksek talep, aynı zamanda bu araçların kilometre düşürme veya hasar gizleme gibi dolandırıcılık yöntemlerine de maruz kalma riskini artırır. Bu nedenle:

Ekspertiz Şarttır: Mutlaka Tramer kaydı kontrol edilmeli ve bağımsız bir oto ekspertiz firmasına aracı götürmek, motor, şanzıman ve şasi durumu hakkında en doğru bilgiyi sağlayacaktır.

Bakım Geçmişini Kontrol Edin: Aracın tüm periyodik bakım kayıtlarını yetkili servisten veya önceki sahiplerinden sorgulamak, aracın sağlamlık garantisidir.

Fiyata Değil, Kondisyona Odaklanın: Bu modeller, piyasanın en hızlı satılanları olduğu için, fiyattan çok mekanik kondisyonlarına odaklanmak, uzun vadede kârlı bir yatırım yapmanızı sağlar.

Piyasayı sallayan talep! Türkiye’de ikinci elde en çok satılan 10 otomobil modeli belli oldu

YORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
