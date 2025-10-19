Menü Kapat
Editor
Editor
 | Serhat Yıldız

800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

İkinci el piyasasının "en mantıklı yatırım" bölgesi olan 800 bin TL bandı, doğru seçimi yapan sürücüye hem konfor hem de finansal güvence sağlıyor. Uzmanlar, bu kritik fiyatta alınabilecek, motor sağlamlığı, yakıt cimriliği ve piyasa likiditesi en yüksek 10 otomobil modelini belirledi. İşte düşük değer kaybı garantisi sunan ve en çok talep gören o modeller!

800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var
fiyatlarının sürekli yükseldiği Türkiye pazarında, araç alımı artık bir tüketimden çok bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bir aracın fiyatını en az kaybetmesi ise, ne kadar popüler, ne kadar az arıza çıkaran ve ne kadar yakıtı ekonomik olduğuyla doğrudan ilgilidir. 800.000 TL, C segmentinin olgunlaşmış, donanımlı modelleri ile B segmentinin en yeni, düşük kilometreli modelleri arasında tercih yapma şansı sunar. Finansal analize göre, bu bütçeyle en az değer kaybını yaşayacak, cebini düşünen alıcıların gözdesi 10 otomobil modelini ve hedef yıl aralıklarını inceliyoruz.

800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

800.000 TL NEDEN KRİTİK BİR BÜTÇE?

800.000 TL, güncel piyasa koşullarında doğru model ve motor seçeneğiyle, hem güvenilir hem de yüksek likiditeye sahip araçlara ulaşmanızı sağlar. Bu , hasarlı lüks modellerden uzak durup, piyasada hızla alıcı bulan, sorunsuz modellere yönelmek için idealdir.

800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

800.000 TL BÜTÇEYLE ALINABİLECEK EN İYİ 10 MODEL

1. Toyota Corolla (Hedef Yıl: 2016 – 2018)

  • Kritik Özelliği: Toyota'nın küresel "bozulmazlık" imajı, fiyatını korumasının ana nedenidir. Bu aralıktaki 1.6 benzinli ve LPG uyumlu motorları ile hem ekonomik hem de son derece dayanıklıdır. Satılacağı zaman alıcıyı yormaz, ilan süresi en kısa modellerden biridir.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

2. Honda Civic (Hedef Yıl: 2015 – 2017 - FB7 Kasa)

  • Kritik Özelliği: Piyasada özel bir hayran kitlesi olan FB7 kasa, dinamik sürüşü ve sorunsuz motoruyla bilinir. Özellikle LPG'li versiyonları, yakıt giderlerini minimize ettiği için ikinci elde fiyatını kolay kolay düşürmez. 1.6 Dizel otomatik versiyonları ise bu bütçede bulunursa kaçırılmaması gereken bir seçenektir.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

3. Renault Clio (Hedef Yıl: 2020 – 2022 - 5. Nesil)

  • Kritik Özelliği: Bütçenin sunduğu en düşük kilometre ve en güncel kasalardan biridir. Makyajlı 5. nesil Clio, modern tasarımı ve teknolojik donanımıyla dikkat çeker. 1.5 dCi dizel ve 1.0 TCe (Fabrikasyon LPG) motorları sayesinde yakıt tüketiminde cimridir, bu da likiditesini zirvede tutar.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

4. Fiat Egea Sedan / Hatchback (Hedef Yıl: 2021 – 2023)

  • Kritik Özelliği: Türkiye'de en çok satan ve yerli üretim olmasının avantajını kullanan Egea, parça ve servis maliyetlerinde rakipsizdir. 800 bin TL ile neredeyse yeni sayılabilecek, düşük kilometreli 1.3 Multijet dizel seçeneklerine ulaşılabilir. En hızlı satılan (likiditesi en yüksek) modellerden biri olarak finansal riski sıfıra yakındır.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

5. Volkswagen Golf (Hedef Yıl: 2016 – 2017 - 7. Nesil)

  • Kritik Özelliği: Alman kalitesi algısını yansıtan Golf, ikinci elde segmentinin premium hissiyatını korur. 1.4 TSI (benzinli) veya 1.6 TDI (dizel) motorlu Comfortline veya Highline donanımları, istikrarlı fiyat etiketini korur. Piyasada alıcısı daima hazırdır.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

6. Dacia Duster (Hedef Yıl: 2018 – 2021)

  • Kritik Özelliği: SUV segmentinin en mantıklı giriş noktasıdır. Düşük bakım masrafları ve sağlam yapısıyla bilinir. 1.5 dCi dizel ve güncel Eco-G (LPG'li) versiyonları, işletme maliyetini düşük tuttuğu için ikinci elde sürekli talep görür. Segmentinde en az değer kaybeden araçlardandır.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

7. Hyundai i20 / i30 (Hedef Yıl: i20: 2019-2021 / i30: 2015-2017)

  • Kritik Özelliği: Güney Koreli Hyundai, yaygın servis ağı ve düşük arıza oranıyla Türk tüketicisinin güvenini kazanmıştır. Özellikle i20, genç ve dinamik yapısıyla hızlı satılır. i30 ise C segmentinde daha az bilinen ama sağlam bir alternatiftir. 1.4 MPI ve 1.0 T-GDI motorları ile yakıt verimliliği sunar.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

8. Ford Focus (Hedef Yıl: 2015 – 2017)

  • Kritik Özelliği: Yol tutuşu ve sürüş dinamikleriyle öne çıkan Focus, piyasada güçlü bir karşılığa sahiptir. 800 bin TL bandında 1.6 TDCi (dizel) motorlu, orta-üst donanımlı modeller bulunabilir. Parçaları yaygındır ve piyasa bilinirliği yüksektir, bu da satışta kolaylık sağlar.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

9. Opel Astra (Hedef Yıl: 2015 – 2017)

  • Kritik Özelliği: Golf ve Focus'un en güçlü rakiplerinden olan Astra, özellikle 1.6 CDTI (dizel) motoruyla piyasada çok tutulur. Bu motor, güçlü çekişi ve makul yakıt tüketimiyle bilinir. Kasası ve iç mekan kalitesi, aracın değerini koruyan önemli detaylardır.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

10. Peugeot 301 / Citroen C-Elysée (Hedef Yıl: 2018 – 2021)

  • Kritik Özelliği: Bu iki model (aynı platformda üretilir), sedan seven, ancak yakıt ve bakım masraflarını minimumda tutmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olmuştur. Efsanevi 1.6 BlueHDi (dizel) motorları, inanılmaz yakıt ekonomisi sunar. Basit ve dayanıklı yapıları sayesinde, yüksek kilometreli olsalar bile piyasada anında alıcı bulur ve değerini en iyi koruyan bütçe dostu sedanlardandır.

    800 bin TL bütçeyle alınabilecek, satarken asla zarar ettirmeyen otomobiller belli oldu! Zirvede Japon modeli var

800.000 TL bütçeyle yapacağınız otomobil alımının bir yatırım olmasını istiyorsanız, listelenen bu 10 modelin anahtar motor seçeneklerine (Dizel/LPG) ve genel kondisyonuna odaklanın. Aracın piyasa likiditesi ne kadar yüksekse, satarken edeceğiniz zarar o kadar az olacaktır. Unutmayın; ekspertiz raporu tam olan, bakımları düzenli yapılmış bir Corolla veya Egea, her zaman lüks bir modelden daha az finansal risk taşır.

