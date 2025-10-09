Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Yağmur Teke Avrupa'da tek koluyla tarih yazmayı başardı!

Genç boksör Yağmur Teke, sakatlığına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Yağmur Teke’nin başarısıyla ilgili açıklama yaptı.

Yağmur Teke Avrupa'da tek koluyla tarih yazmayı başardı!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 00:10
|
09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 00:14

Çekya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 'yi kadınlar 65 kiloda temsil eden Yağmur Teke, sakatlığına rağmen aldı.

Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava kentinde düzenlenen U19 Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye'yi kadınlar 65 kg kategorisinde temsil eden Yağmur Teke, sakat olmasına rağmen gösterdiği olağanüstü mücadeleyle adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, turnuvanın ilk iki maçını neredeyse tek koluyla kazanarak rakiplerini geride bıraktı. Yarı finalde karşılaştığı Çekyalı rakibine yenilse de, bu büyük mücadele sonucunda bronzu kazandı. Ringde sergilediği azim ve kararlılık, tribünler tarafından ayakta alkışlandı ve Yağmur, turnuvanın gönüllerin şampiyonu oldu. Türkiye’yi Avrupa arenasında gururlandırdı.

Yağmur Teke Avrupa'da tek koluyla tarih yazmayı başardı!

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Yağmur Teke’nin başarısı hakkında şunları söyledi:

"Yağmur’un sakatlığına rağmen gösterdiği mücadele ve kararlılık, tüm sporcularımıza örnek olacak bir performanstır. Bu azim, Türk boksunun ruhunu ve genç sporcularımız için ilham kaynağını ortaya koyuyor. Altyapımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde gelecekte çok daha fazla ‘Yeni Busenazlar’ yetişecektir."

