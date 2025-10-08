Saatler geri alınacak mı ne zaman? Türkiye kış saati uygulaması

Kış saati düzenlemesi ile saatlerin geri çekilmesi konusu yeniden gündeme geldi.

23 Eylül ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre’de sonbahar başlarken, Türkiye'de de havalar erken vakitte kararmaya başladı.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son verilmişti.

Gün ışığından daha uzun süre faydalanmak amacıyla ülke genelinde uygulanan ileri saat sisteminin devam ettirilmesine yönelik karar, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından azami ölçüde yararlanmak için ülke genelinde yürürlükte olan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her yıl boyunca sürdürülmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.