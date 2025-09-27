Menü Kapat
19°
Çin’de robot ordusu: Dünyanın geri kalanını geçti

Çin, fabrika robotlarının üretimi ve kullanımında tüm ülkeleri solladı. Geçen yıl 300 bin yeni robot devreye alındı, toplam sayı 2 milyonun üstüne çıktı.

Uluslararası Robot Federasyonu’nun son raporuna göre , hattına kattığı robot sayısıyla açık ara fark yarattı. Sadece 2024’te 300 bine yakın yeni robot fabrikalarda işbaşı yaptı. Böylece ülkedeki toplam robot sayısı 2 milyonu aştı. Bu rakam, dünyanın geri kalanındaki robotların toplamından bile fazla.

Karşılaştırma yapmak gerekirse; ABD’de aynı dönemde fabrikalara sadece 34 bin robot eklenebildi.

DEVLET DESTEĞİYLE BÜYÜDÜ

Çin’in bu alandaki yükselişinin arkasında devletin yoğun desteği var. Pekin yönetimi 2015’te açıkladığı “Made in China 2025” programıyla robotik, yarı iletken ve yapay zekâ gibi stratejik sektörlere sınırsız denecek kadar ucuz kredi, doğrudan hibe ve yabancı şirket satın alımlarında destek sundu.

2021’de hayata geçirilen yeni plan ise robot kullanımını yaygınlaştırmaya odaklandı. O tarihten bu yana Çin’de her yıl 150 binin üzerinde robot kuruluyor. Bugün Çin fabrikaları, dünyanın toplam üretiminin üçte birini tek başına karşılıyor. Bu oran; ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Britanya’nın toplamından fazla.

İTHALDEN YERLİLEŞMEYE GEÇİŞ

Bir başka dikkat çeken gelişme de üretim tarafında. Çin, uzun yıllar ithal robotlara bağımlıydı. Ancak geçen yıl kurulan robotların yaklaşık üçte ikisi artık ülke içinde üretildi. Böylece Çin, ABD’nin beş katı sayıya ulaşarak robot yoğunluğunda rakipsiz konuma geçti.

Federasyonun verilerine göre Çin’in küresel robot üretimindeki payı da yükseldi. 2023’te dörtte bir olan pay, 2024’te üçte bire çıktı. Japonya ise liderlikten uzaklaşarak %38’den %29’a geriledi.

SIRADAKİ HEDEF: İNSANSI ROBOTLAR

Rapor insansı robotları kapsamıyor ancak Çin burada da hızla öne çıkıyor. Motorlu eklemler gibi kritik parçaların üretimi için özel bir ekosistem kurulmaya başlandı. Hangzhou merkezli Unitree Robotics, uygun fiyatlı insansı robotlarıyla dikkat çekiyor.

Şirketin temel modelleri 6 bin dolardan satılıyor; bu rakam, Boston Dynamics’in ürünlerine kıyasla oldukça düşük. Unitree’nin 2025 sonunda halka arz edilmesi bekleniyor.

