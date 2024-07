Elon Musk - Mark Zuckerberg kafes dövüşü tekrar gündemde! Türkiye'den de davet gelmişti

25 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:17

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü için geçen yıl bir araya gelmeye oldukça niyetliydi ancak teknoloji dünyasının iki liderini karşı karşıya getirecek bu müsabaka bir türlü gerçekleşmemişti.

İlk olarak Musk, Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmişti ve Meta CEO'su da bu daveti olumlu karşılayarak "Bana konum gönder" diye cevap vermişti. Dövüş gerçekleşecek olursa X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda canlı olarak yayınlanacaktı.

İki lider arasındaki tartışma, Elon Musk'ın bir gazeteciye yaptığı açıklamayla yeniden alevlendi. Tesla ve SpaceX CEO'su, FOX News muhabirine verdiği demeçte, Mark Zuckerberg ile "her yerde, her zaman, her kuralla dövüşmeye hazır olduğunu" söyledi.

MARK ZUCKERBERG'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Meta CEO'su, X'e rakip olarak çıkardıkları Threads sosyal medya platformu üzerinden Elon Musk'ın çağrısına cevap verdi. Zuckerberg, "Gerçekten bunu tekrar mı yapıyoruz?" sorusunu sordu.

MUSK, AMELİYAT OLMASI GEREKECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçen yılki tartışmalar sırasında iki lider sürekli olarak birbirini suçlamıştı. Musk, Zuckerberg'in dövüşten kaçtığını öne sürmüştü. Ayrıca müsabaka gerçekleşmeden önce sağlık kontrolünden geçeceğini, hatta ameliyat olmasının da gerekebileceğini belirtmişti.

Zuckerberg de rakibine sert bir karşılık vererek, Musk'ın ciddi olmadığını ve sürekli bahaneler ürettiğini iddia etmişti. Musk, kapışmaya dair umudunu yitirmemiş gibi gözükse de Zuckerberg'in durumu ciddiye alıp almayacağını ve dövüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.

MUSTAFA VARANK, ELON MUSK İLE MARK ZUCKERBERG'İ ER MEYDANI'NA ÇAĞIRMIŞTI

Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yağlı güreş, barışçıl bir hesaplaşma aracı olarak önemli bir yere sahip. Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet ediyoruz" diyerek, Musk ve Zuckerberg'i yağlı güreşe davet etmişti.