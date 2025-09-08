Menü Kapat
TGRT Haber
26°
 Ömer Faruk Dogan

'Kanlı Ay' tutulmasının ardından bir sonraki etkinlik ne zaman? Kaçıranlar için müjde

Dün gece gökyüzü kırmızıya boyandı. Nadir görülen Kanlı Ay tutulması milyonlara görsel şölen sundu. Uzmanlar bir sonraki tutulmanın ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı.

Gökyüzü meraklıları için dün gece unutulmaz bir manzaraya sahne oldu. 'nın Ay ile Güneş arasına girmesiyle yaşanan ve nadir görülen tam , Ay'ı derin ve koyu bir kırmızıya boyayarak milyonlarca kişiye görsel şölen sundu. Ancak bu muhteşem manzarayı izlemeyi unuttuysanız veya fark etmediyseniz, üzülmeyin.

Uzmanlar, bir sonraki Kanlı Ay tutulmasının ne zaman olacağını açıkladı.

'Kanlı Ay' tutulmasının ardından bir sonraki etkinlik ne zaman? Kaçıranlar için müjde

KANLI AY TUTULMASI NASIL OLUYOR?

Ay tutulması sırasında Ay'ın kırmızıya dönmesinin nedeni, Dünya atmosferinden geçen ve kırılma yoluyla Ay'a doğru bükülen ışıkla aydınlatılması. Royal Museums Greenwich'in açıklamasına göre, "Bu olduğunda, Ay'ın yüzeyine ulaşan tek ışık, gezegenimizin atmosferinin kenarlarından geliyor.

Dünya atmosferindeki hava molekülleri, mavi ışığın çoğunu dağıtıyor ve kalan ışık kırmızı bir ışıltıyla Ay yüzeyine yansıyor. Bu da Ay'ın gece gökyüzünde kırmızı görünmesini sağlıyor.

'Kanlı Ay' tutulmasının ardından bir sonraki etkinlik ne zaman? Kaçıranlar için müjde

BİR SONRAKİ AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Royal Museums Greenwich'e göre, bir sonraki kısmi ay tutulması 28 Ağustos 2026'da gerçekleşecek. Tam Ay tutulması her iki ila üç yılda bir meydana geliyor. Bu nedenle gökyüzü gözlemcilerinin bir sonraki fırsat için sabırlı olması gerekecek. Kısmi tutulma ise Ay'ın Dünya'nın gölgesinin dış bölgesinden geçtiğinde meydana geliyor ve Ay'ın sadece bir bölümü Dünya'nın gölgesinin en karanlık kısmına giriyor. Bu durumda, Ay'ın sadece yarısı kararıyor.

'Kanlı Ay' tutulmasının ardından bir sonraki etkinlik ne zaman? Kaçıranlar için müjde

Uzmanlara göre, Güneş tutulmasının aksine Ay tutulmasına çıplak gözle bakmakta beis yok. Çünkü Ay'ın yansıttığı ışık Güneş kadar parlak değil.

