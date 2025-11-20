Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

NASA sessiz süpersonik uçağı X-59'un ilk uçuş videosunu yayınladı

NASA'nın sessiz süpersonik uçuşlar için tasarladığı X-59 uçağı, ilk test uçuşunda 67 dakika havada kalarak başarılı bir adım attı. Uçağın ilk uçuşuna ait görüntüler paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 11:04

NASA'nın sessiz süpersonik uçuşlar için geliştirdiği X-59 araştırma uçağı, 28 Ekim'de gerçekleştirdiği ilk test uçuşunda 67 dakika havada kalarak önemli bir eşik aşmıştı. NASA tarafından uçağın havada süzüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı.

'ya bağlı Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'nin paylaştığı görüntülerde, test pilotu Nils Larson yönetimindeki uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan ve NASA tarafından da kullanılan California’daki Plant 42 adlı uçak üretim tesisinin pistinden havalandığı ve Edwards Hava Üssü’ne başarılı bir şekilde döndüğü görüldü.

Güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için saatte yaklaşık 370 kilometre (230 mil) hızla ve 3,6 kilometre irtifada seyreden uçağın, 67 dakika havada kaldığı bildirildi.

NASA sessiz süpersonik uçağı X-59'un ilk uçuş videosunu yayınladı

KOKPİTİNDE PENCERE YOK

Görüntülerde uçağın farklı tasarım özellikleri de dikkat çekti. Kokpitinde öne bakan bir pencere bulunmayan X-59'da pilotun, "Harici Görüş Sistemi" adı verilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve ekranlar aracılığıyla dışarıyı izlediği belirtildi. Ayrıca ses dalgalarını yerden yukarı yönlendirmek amacıyla motorun gövdenin üzerine monte edildiği görüldü.

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, görüntüleri paylaşılan tarihi test uçuşu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "X-59 türünün ilk örneği ve Amerika'nın hem sessiz hem de her zamankinden daha hızlı ticari hava taşımacılığı hamlesinde büyük bir adım. Bu makine ile hava yolculuğunda devrim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

NASA sessiz süpersonik uçağı X-59'un ilk uçuş videosunu yayınladı

HEDEF HIZ: SAATTE 1490 KİLOMETRE

Bundan sonraki aşamada tam kapsamlı süpersonik uçuş testlerine girecek olan X-59’un, saatte yaklaşık bin 490 kilometre (925 mil) seyir hızına ve 16,7 kilometre irtifaya ulaşması hedefleniyor. ABD, X-59 ile ses hızını aşan hareketli cisimlerin çıkardığı ve süpersonik seyahatlerin önündeki en büyük engellerden biri olan ses patlamalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk, yoksulluğu kökten bitirecek formülü açıkladı!
KIZILELMA, GÖKDOĞAN füzesiyle F-16'yı yakaladı! İnsansız hava muharebesinde yeni eşik
ETİKETLER
#nasa
#X-59
#Süpersonik Uçak
#Test Uçuşu
#Ses Patlaması
#Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.