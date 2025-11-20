NASA sessiz süpersonik uçağı X-59'un ilk uçuş videosunu yayınladı

NASA'nın sessiz süpersonik uçuşlar için geliştirdiği X-59 araştırma uçağı, 28 Ekim'de gerçekleştirdiği ilk test uçuşunda 67 dakika havada kalarak önemli bir eşik aşmıştı. NASA tarafından uçağın havada süzüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı.

NASA'ya bağlı Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'nin paylaştığı görüntülerde, test pilotu Nils Larson yönetimindeki uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olan ve NASA tarafından da kullanılan California’daki Plant 42 adlı uçak üretim tesisinin pistinden havalandığı ve Edwards Hava Üssü’ne başarılı bir şekilde döndüğü görüldü.

Güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için saatte yaklaşık 370 kilometre (230 mil) hızla ve 3,6 kilometre irtifada seyreden uçağın, 67 dakika havada kaldığı bildirildi.

KOKPİTİNDE PENCERE YOK

Görüntülerde uçağın farklı tasarım özellikleri de dikkat çekti. Kokpitinde öne bakan bir pencere bulunmayan X-59'da pilotun, "Harici Görüş Sistemi" adı verilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve ekranlar aracılığıyla dışarıyı izlediği belirtildi. Ayrıca ses dalgalarını yerden yukarı yönlendirmek amacıyla motorun gövdenin üzerine monte edildiği görüldü.

NASA Geçici Yöneticisi Sean Duffy, görüntüleri paylaşılan tarihi test uçuşu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "X-59 türünün ilk örneği ve Amerika'nın hem sessiz hem de her zamankinden daha hızlı ticari hava taşımacılığı hamlesinde büyük bir adım. Bu makine ile hava yolculuğunda devrim yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF HIZ: SAATTE 1490 KİLOMETRE

Bundan sonraki aşamada tam kapsamlı süpersonik uçuş testlerine girecek olan X-59’un, saatte yaklaşık bin 490 kilometre (925 mil) seyir hızına ve 16,7 kilometre irtifaya ulaşması hedefleniyor. ABD, X-59 ile ses hızını aşan hareketli cisimlerin çıkardığı ve süpersonik seyahatlerin önündeki en büyük engellerden biri olan ses patlamalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.