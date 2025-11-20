TÜİK, çiftçinin enflasyonunu açıkladı: İşte tarımsal girdi fiyatları

Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,60 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,19 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %2,29 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,35 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %36,01 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %26,60 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %56,97 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %6,76 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.