Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Asgari ücret zammı için kritik veri! Cem Küçük ve Ahmet Sözcan canlı yayında açıkladı

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, TGRT Haber'de Cem Küçük tarafından sunulan Günaydın Türkiye programının canlı yayınına katılarak 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı hakkında gelişmeleri aktardı.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 10:09

Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, TGRT Haber'de Cem Küçük tarafından sunulan Günaydın Türkiye programının canlı yayınında, işçi kesiminin taleple geldiğinde kabul görmediği, buna karşın hükümetin teklifinin kabul gördüğünden bahsederek 'in, bu durum değişmezse komisyon masasına oturmayacağını açıkladığını hatırlattı.

Asgari ücret zammı için kritik veri! Cem Küçük ve Ahmet Sözcan canlı yayında açıkladı

"TÜİK'in verilerine göre, 2025 yılı tahmini %44,38 olarak belirlendi. 2024 asgari ücretine ise %30 artış yapılmıştı. Bu hesaplamaya göre, asgari ücretli reel olarak %14,38 kayıp yaşadı" diyen Sözcan, asgari ücret, memur ve emeklilerin satın alma gücü düşerken, bu kesimlerin enflasyonu derinden hissettiğini belirtti.

Asgari ücret zammı için kritik veri! Cem Küçük ve Ahmet Sözcan canlı yayında açıkladı

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon hedefi yüzde 17,5 iken, bu oran yüzde 22,5'e yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'e kadar çıktığını belirten Sözcan, "2026 yılı enflasyon hedefi daha düşük olsa da, beklenen enflasyona göre yapılması durumunda cebe giren paranın değer kaybedeceği endişesi dile getiriliyor" dedi.

Asgari ücret zammı için kritik veri! Cem Küçük ve Ahmet Sözcan canlı yayında açıkladı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİ RAKAM

Sözcan, "Piyasada yüzde 20 ile yüzde 25 bandında bir zam beklentisi bulunuyor. Mevcut 22.104 TL olan asgari ücrete;

yüzde 20 zam yapılırsa, yeni asgari ücret 26.526 TL'ye,

yüzde 25 zam yapılırsa, 27.630 TL'ye çıkıyor" dedi.

Asgari ücret zammı için kritik veri! Cem Küçük ve Ahmet Sözcan canlı yayında açıkladı

Sözcan, "Tahminler havada uçuşsa da, net rakam komisyon toplandığında belli olacak. Daha önce yaşanan kayıpların telafi edilmesi ve satın alma gücünün yükseltilmesi gerekiyor. Enflasyon bu şekilde artmaya devam ederse, çalışan ve işçileri rahatlatacak bir zam oranının gelmesi gerekiyor" diyerek durumu özetledi.

ETİKETLER
#zam
#asgari ücret
#enflasyon
#türk-iş
#asgari ücret zammı
#Ekonomi
