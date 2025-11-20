Asgari ücret zammı için kritik veri! Cem Küçük ve Ahmet Sözcan canlı yayında açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, TGRT Haber'de Cem Küçük tarafından sunulan Günaydın Türkiye programının canlı yayınında, işçi kesiminin taleple geldiğinde kabul görmediği, buna karşın hükümetin teklifinin kabul gördüğünden bahsederek Türk-İş'in, bu durum değişmezse komisyon masasına oturmayacağını açıkladığını hatırlattı.

"TÜİK'in verilerine göre, 2025 yılı enflasyon tahmini %44,38 olarak belirlendi. 2024 asgari ücretine ise %30 artış yapılmıştı. Bu hesaplamaya göre, asgari ücretli reel olarak %14,38 kayıp yaşadı" diyen Sözcan, asgari ücret, memur ve emeklilerin satın alma gücü düşerken, bu kesimlerin enflasyonu derinden hissettiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon hedefi yüzde 17,5 iken, bu oran yüzde 22,5'e yükseltildi. Geçtiğimiz günlerde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'e kadar çıktığını belirten Sözcan, "2026 yılı enflasyon hedefi daha düşük olsa da, beklenen enflasyona göre zam yapılması durumunda cebe giren paranın değer kaybedeceği endişesi dile getiriliyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İKİ RAKAM

Sözcan, "Piyasada yüzde 20 ile yüzde 25 bandında bir zam beklentisi bulunuyor. Mevcut 22.104 TL olan asgari ücrete;

yüzde 20 zam yapılırsa, yeni asgari ücret 26.526 TL'ye,

yüzde 25 zam yapılırsa, 27.630 TL'ye çıkıyor" dedi.

Sözcan, "Tahminler havada uçuşsa da, net rakam komisyon toplandığında belli olacak. Daha önce yaşanan kayıpların telafi edilmesi ve satın alma gücünün yükseltilmesi gerekiyor. Enflasyon bu şekilde artmaya devam ederse, çalışan ve işçileri rahatlatacak bir zam oranının gelmesi gerekiyor" diyerek durumu özetledi.