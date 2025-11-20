Bu hatayı yapanın maaşı düşecek, emekliliği gecikecek! Özgür Erdursun tüm çalışanları uyardı

Erdursun, "Bu dönemde (son 2520 gün içinde) iki statüde prim var ise SSK ve Bağ-Kur bu du­rumda 1.260 günden fazla Bağkur (4B) yoksa, kişi iste­ğe bağlı 4B primi ödese bile SSK’dan emekli olabilir. Son 2520 gün içinde birden faz­la statü var ise SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı-Banka Sandı­ğı bu durumda ise son 2520 gün içinde en fazla hangi sta­tüden prim ödenmiş ise, o sta­tünün şartlarına göre emekli olunur" dedi.

