Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bu hatayı yapanın maaşı düşecek, emekliliği gecikecek! Özgür Erdursun tüm çalışanları uyardı

Kasım 20, 2025 09:23
1
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Özel Banka Sandığı

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Özel Banka Sandığı çalışmaları olan bir vatandaşın hangi kurumdan emekli olacağı kafaları en çok karıştıran konuların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çok merak edilen soruyu cevapladı ve tüm emekli adaylarını uyardı.

 

2
emekli

"Emeklilikte belirleyici olan, yıllarca hangi statüden prim ödendiği değil; son 2.520 gü­nün hangi statüde geçtiğidir" diyen Erdursun, bu konunun en çok anlaşılmayan konulardan biri olduğuna dikkat çekti.
 

3
SSK ve Bağ-Kur

Erdursun, "Bu dönemde (son 2520 gün içinde) iki statüde prim var ise SSK ve Bağ-Kur bu du­rumda 1.260 günden fazla Bağkur (4B) yoksa, kişi iste­ğe bağlı 4B primi ödese bile SSK’dan emekli olabilir. Son 2520 gün içinde birden faz­la statü var ise SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı-Banka Sandı­ğı bu durumda ise son 2520 gün içinde en fazla hangi sta­tüden prim ödenmiş ise, o sta­tünün şartlarına göre emekli olunur" dedi.
 

4
emekli

Erdursun, isteğe bağlı primin, çoğu kişinin zannet­tiği gibi SSK’dan emeklili­ği otomatik olarak ortadan kaldırmadığını belirtti.
 

5
isteğe bağ­lı sigorta

Türkiye’de isteğe bağ­lı sigortanın, mevzuat gereği 4B kapsamında değerlendirildiğini belirten Erdursun, "Ancak bu, kişinin SSK’dan emekli olamayacağı anlamı­na gelmez. Çünkü kritik kri­ter, isteğe bağlı primin statü­sü değil, son 2.520 günün da­ğılımıdır" dedi.
 

6
emekli

Erdursun, "Ayrıca 1 Ekim 2008’den önce devlet memuru olanlar, gö­revden ayrıldıktan sonra ilk 6 ay içinde başvururlarsa isteğe bağlı 4C (Emekli Sandığı) pri­mi ödeyebilir. Bu süreyi kaçıranlar ve 2008 sonrası memurlar iste­ğe bağlı prim ödemek isterse zorunlu olarak 4B’ye tabi olur. Memurların aylıksız izin süreleri 4C’ye, Yurtdışı borçlanmaları ise doğrudan 4B’ye yazılır. Bu ayrımlar, emeklilik sta­tüsünün hangi kurum tarafın­dan belirleneceği açısından büyük önem taşır" diyerek istisnalara dikkat çekti.
 

7
borçlanma

Erdursun, borçlanmalarla ilgili olarak ise "Yurt dışı Borçlanması: 4B Olarak Yazılır ve Ödeme Tari­hinden Geriye Doğru Eklenir, Yurt dışı borçlanması, han­gi ülke olursa olsun 4B sta­tüsüne eklenir. Ancak daha önemlisi: Yurt dışı borçlan­ması, ödemenin yapıldığı ta­rihten geriye doğru hizmete eklenir. Örneğin bir kişi Kasım 2025’te borçlanma parasını öderse, borçlanılan süreler Kasım 2025’ten geriye doğru 4B olarak yazılır. Bu nedenle yurtdışı borç­lanmaları, son 2.520 günün içine denk geliyorsa Bağkur günlerini artırarak emeklilik statüsünü tamamen değişti­rebilir" dedi.
 

8
Yurt dışı borçlanması

Erdursun, Yurt dışı borçlanması sta­tüyü anında değiştirebilir­ken, diğer borçlanmalar sade­ce denk gelirse son 2.520 gü­nü etkiler.

Emeklilik planlamasında her adımın kişiye özel olduğunu belirten Erdursun, "İsteğe bağlı prim ödemek, borçlanma yapmak, statü de­ğiştirmek veya son yıllarda hangi statüden çalışılacağına karar vermek; hepsi doğru­dan emeklilik tarihini ve sta­tüsünü etkiler. Yanlış yapıla­cak tek bir işlem: Statünün değişmesine, emeklilik yaşının uza­masına, daha fazla prim maliye­tine, gereksiz zaman kaybına yol açabilir" dedi.
 

9
Prim eksiği

Erdursun "Prim eksiği olanların, borçlanma yapa­cakların ve özellikle yurtdışı borçlanması planlayanların son 2.520 gün hesabını doğ­ru yapması, hatta profesyonel destek alması büyük önem taşır" diyerek çalışanları uyardı.

10

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.