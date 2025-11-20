Bu hatayı yapanın maaşı düşecek, emekliliği gecikecek! Özgür Erdursun tüm çalışanları uyardı

Kategoriler
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Özel Banka Sandığı çalışmaları olan bir vatandaşın hangi kurumdan emekli olacağı kafaları en çok karıştıran konuların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çok merak edilen soruyu cevapladı ve tüm emekli adaylarını uyardı.
"Emeklilikte belirleyici olan, yıllarca hangi statüden prim ödendiği değil; son 2.520 günün hangi statüde geçtiğidir" diyen Erdursun, bu konunun en çok anlaşılmayan konulardan biri olduğuna dikkat çekti.
Erdursun, "Bu dönemde (son 2520 gün içinde) iki statüde prim var ise SSK ve Bağ-Kur bu durumda 1.260 günden fazla Bağkur (4B) yoksa, kişi isteğe bağlı 4B primi ödese bile SSK’dan emekli olabilir. Son 2520 gün içinde birden fazla statü var ise SSK-Bağ-Kur- Emekli Sandığı-Banka Sandığı bu durumda ise son 2520 gün içinde en fazla hangi statüden prim ödenmiş ise, o statünün şartlarına göre emekli olunur" dedi.
Erdursun, isteğe bağlı primin, çoğu kişinin zannettiği gibi SSK’dan emekliliği otomatik olarak ortadan kaldırmadığını belirtti.
Türkiye’de isteğe bağlı sigortanın, mevzuat gereği 4B kapsamında değerlendirildiğini belirten Erdursun, "Ancak bu, kişinin SSK’dan emekli olamayacağı anlamına gelmez. Çünkü kritik kriter, isteğe bağlı primin statüsü değil, son 2.520 günün dağılımıdır" dedi.
Erdursun, "Ayrıca 1 Ekim 2008’den önce devlet memuru olanlar, görevden ayrıldıktan sonra ilk 6 ay içinde başvururlarsa isteğe bağlı 4C (Emekli Sandığı) primi ödeyebilir. Bu süreyi kaçıranlar ve 2008 sonrası memurlar isteğe bağlı prim ödemek isterse zorunlu olarak 4B’ye tabi olur. Memurların aylıksız izin süreleri 4C’ye, Yurtdışı borçlanmaları ise doğrudan 4B’ye yazılır. Bu ayrımlar, emeklilik statüsünün hangi kurum tarafından belirleneceği açısından büyük önem taşır" diyerek istisnalara dikkat çekti.
Erdursun, borçlanmalarla ilgili olarak ise "Yurt dışı Borçlanması: 4B Olarak Yazılır ve Ödeme Tarihinden Geriye Doğru Eklenir, Yurt dışı borçlanması, hangi ülke olursa olsun 4B statüsüne eklenir. Ancak daha önemlisi: Yurt dışı borçlanması, ödemenin yapıldığı tarihten geriye doğru hizmete eklenir. Örneğin bir kişi Kasım 2025’te borçlanma parasını öderse, borçlanılan süreler Kasım 2025’ten geriye doğru 4B olarak yazılır. Bu nedenle yurtdışı borçlanmaları, son 2.520 günün içine denk geliyorsa Bağkur günlerini artırarak emeklilik statüsünü tamamen değiştirebilir" dedi.
Erdursun, Yurt dışı borçlanması statüyü anında değiştirebilirken, diğer borçlanmalar sadece denk gelirse son 2.520 günü etkiler.
Emeklilik planlamasında her adımın kişiye özel olduğunu belirten Erdursun, "İsteğe bağlı prim ödemek, borçlanma yapmak, statü değiştirmek veya son yıllarda hangi statüden çalışılacağına karar vermek; hepsi doğrudan emeklilik tarihini ve statüsünü etkiler. Yanlış yapılacak tek bir işlem: Statünün değişmesine, emeklilik yaşının uzamasına, daha fazla prim maliyetine, gereksiz zaman kaybına yol açabilir" dedi.
Erdursun "Prim eksiği olanların, borçlanma yapacakların ve özellikle yurtdışı borçlanması planlayanların son 2.520 gün hesabını doğru yapması, hatta profesyonel destek alması büyük önem taşır" diyerek çalışanları uyardı.