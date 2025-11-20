Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Haydar Dümen'in köşkü tapu dolandırıcılarının eline düştü! Gülten Dümen'e oynanan oyun 'pes' dedirtti

Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, Beyoğlu'ndaki 250 milyon lira değerindeki köşkü tapu çetesine kaptırdı. Çetenin yaklaşık 300 milyon lirayı aşkın vurgun yaptığı belirtilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Haydar Dümen'in köşkü tapu dolandırıcılarının eline düştü! Gülten Dümen'e oynanan oyun 'pes' dedirtti
20.11.2025
20.11.2025
2022 yılında hayatını kaybeden ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in hastalık sürecinde maddi zorluk yaşayan eşi Gülten Dümen, hem tedavi masraflarını hem de evin geçimini karşılayabilmek için yaklaşık 5 milyon liraya ihtiyaç duydu. Bu sebeple evini ipotek gösteren Gülten Dümen, dolandırıcı çetesinin ağına düştü.

HAYDAR DÜMEN'İN 250 MİLYONLUK EVİNE DOLANDIRICILARIN ELİNE DÜŞTÜ

Maddi olarak zorluk yaşayan Gülten Dümen, tanıdıklarının yönlendirmesiyle önce Tanju Aksu, ardından Emrah E. ile görüştü. Ancak Dümen, adım adım bir tefecilik çetesinin ağına düştüğünden habersizdi.

Haydar Dümen'in köşkü tapu dolandırıcılarının eline düştü! Gülten Dümen'e oynanan oyun 'pes' dedirtti

Çete, 5 milyon liralık borç için teminat olarak Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü istedi. Bu işlemin dikkat çekmemesi için Dümen'in hesabına yaklaşık 20 milyon lira gönderildi, para aynı gün çektirilip geri alındı.

Böylece köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti. Çetenin, benzer yöntemlerle İstanbul ve Tekirdağ'da 300 milyon lirayı aşan vurgun yaptığını saptadı.

Haydar Dümen'in köşkü tapu dolandırıcılarının eline düştü! Gülten Dümen'e oynanan oyun 'pes' dedirtti

Çete lideri Tanju Aksu'nun da arasında olduğu 8 isim gözaltına alındı. Çete liderinin yanı sıra örgütte aktif rol oynayan CHP'nin Silivri Meclis Üyesi Rıza Aksu'nun da arasında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı. Yargılamada, örgüt lideri Tanju Aksu, 28 yıl hapis cezası aldı.

Haydar Dümen'in köşkü tapu dolandırıcılarının eline düştü! Gülten Dümen'e oynanan oyun 'pes' dedirtti
