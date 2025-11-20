Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci kursağında kaldı! Yapım şirketi peşine düştü

Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, gol attıktan sonra Harry Potter ile özdeşleşen hareketi yapmasıyla bilinir oldu. Hollywood'un köklü yapım şirketlerinden Warner Bros Entertainment Inc., milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü ve 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci kursağında kaldı! Yapım şirketi peşine düştü
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 10:28

Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros., gol sevinçlerinde filmine ait figürleri kullanan Fenerbahçeli milli futbolcu 'nun peşine düştü. Şirket, mahkemeden çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep ederken, futbolcunun Instagram ve Twitter hesaplarındaki paylaşımlarını da dosyaya koydu.

HARRY POTTER'IN YAPIM ŞİRKETİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros. başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci kursağında kaldı! Yapım şirketi peşine düştü

Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında "Harry Potter" film serisinin ikonik müziği olan Hedwig's Themei kullandığı belirtildi. Paylaşılan videolarda ayrıca Harry Potter karakterine benzeyen animasyon figürlerinin, Hogwarts armasının, film sahnelerını andıran dekorların ve kostümlerin yer aldığı görülüyor. Warner Bros., bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu savundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci kursağında kaldı! Yapım şirketi peşine düştü

HARRY POTTER SEVİNCİNİ İZİNSİZ KULLANDIĞI BELİRTİLDİ

Warner Bros., tüm bu unsurların Fikri ve Sinai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre haksız rekabet oluşturduğunu belirtti. Warner Bros., mahkemeden futbolcunun Instagram'daki ilgili Reel videosu ile Twitter'daki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci kursağında kaldı! Yapım şirketi peşine düştü

Şirket, bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti. Ayrıca, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiği de dilekçede yer aldı.

ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#harry potter
#telif hakkı
#Warner Bros
#Fikri Ve Sinai Haklar Kanunu
#Marka Hakkı İhlali
#İzınsiz Kullanım
#Magazin
