Akaryakıta dev zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: İşte 20 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü zam gelmesi bekleniyor. Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL civarında zam gelmesi bekleniyor. Benzin için ise şu an için zam beklenmiyor.
Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı 60 lirayı bulacak. Peki, 20 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 54.89 TL
Motorin litre fiyatı: 57.63 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
Benzin litre fiyatı: 54.73 TL
Motorin litre fiyatı: 57.49 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Benzin litre fiyatı: 55.76 TL
Motorin litre fiyatı: 58.65 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
Benzin litre fiyatı: 56.09 TL
Motorin litre fiyatı: 58.99 TL
LPG litre fiyatı: 56.82 TL