PlayStation 5 konsol satışları düşüyor: Toplam satış 60 milyonu geçti

07 Ağustos 2024 15:59 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:01

2020 yılında piyasaya sürülen PlayStation 5, bugüne kadar dünya genelinde 61.7 milyon adet satmayı başardı. Ancak Sony'nin son mali sonuçları, 2024 mali yılının ilk çeyreğinden 2025 mali yılının ilk çeyreğine kadar olan dönemde satışlarda bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

PlayStation 5, Nisan-Haziran 2024 döneminde 2.4 milyon adet satılırken, geçen yılın aynı döneminde 3.3 milyon adet satılmıştı.

SONY, PS5 İÇİN SATIŞ HEDEFİNİ İLK BAŞTA 25 MİLYON OLARAK BELİRLEMİŞTİ

Bu düşüş Sony açısından pek sürpriz olmadı çünkü Sony, bu mali yıl için PS5 konsol satış hedefini geçen yıl belirlediği 21 milyon adetten 18 milyon adete düşürmüştü. Başlangıçta 25 milyon adet olarak belirlenen hedef, daha sonra revize edilerek 21 milyona çekilmişti. Ancak Sony, 2023 mali yılını 20.8 milyon adetle tamamlayabilmişti.

Donanım satışlarındaki düşüşe rağmen, Sony'nin aylık aktif kullanıcı sayısında artış gözlemlendi. Bu gösterge, Sony'nin kitlesinin ne kadar bağlı olduğunu ve dolayısıyla abonelikler ve yazılım harcamalarına ne kadar eğilimli olduğunu değerlendirmek için önemli bir kriter.

AKTİF KULLANICI SAYISI ARTTI

Ayrıca Sony bu dönemde 116 milyon aylık aktif kullanıcı kaydetti; bu rakam geçen mali yılın dördüncü çeyreğine (118 milyon) kıyasla düştü ancak 108 milyon olduğu bir yıl öncesine kıyasla arttı.

PS5'e özel oyunların eksikliği, donanım satışlarındaki düşüşün potansiyel bir nedeni olarak gösteriliyor. Sony, bu mali yıl içinde büyük franchise'larından yeni oyunlar çıkarmayacağını belirtmişti. Yani Spider-Man, God of War, The Last of Us, Ratchet and Clank, Horizon, Ghost of Tsushima gibi oyunlar uzun bir süre yok.

IGN'nin aktardığına göre, Tokyo'da faaliyet gösteren sektör tanışmanı Dr. Serkan Toto, VGC'ye verdiği demeçte şunları söylüyor:

"Sony yazılım anlamında sessiz bir 2024 geçirmesine rağmen paylaşılan rakamlar oldukça sağlam. Örneğin PS Plus zamlarının gelirlere etkisini net olarak görebiliyorsunuz."

"Ama asıl zayıflayan kısım donanım satışları. Yıllık bazda satışların düşmeni şaşırtıcı değil, fakat oldukça ağır. Sony'nin Astro Bot ya da benzer bir oyunun bu yıl insanlara PS5 aldırmasını ummaktan başka yapabileceği bir şey yok."